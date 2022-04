Evangelina Anderson y Martín Demichelis agrandan la familia

Haciendo uso de sus redes sociales oficiales, Evangelina Anderson le contó a sus fieles seguidores que se va a convertir en abuela. La noticia la complementó con una foto de su amada perra y le llovieron mensajes de alegría y felicitación en sus historias.

“Voy a ser abuela”, escribió Evangelina en su historia, a la vez que añadió el emoji de una cara con corazón y, además un corazón de color rojo. De fondo se ve a su perra con su pancita en crecimiento. Pero eso no es todo, ya que también subió una radiografía de su amada mascota.

En esa imagen se puede apreciar una particularidad respecto del embarazo: “Son tres, ¿los ven?”. La familia se agranda en el sentido más amplio de la palabra, ya que dentro de poco gozarán de la compañía de tres pequeños cachorritos.

Donar óvulos

Respecto de la familia, semanas atrás Evangelina había dado una entrevista a Verónica Lozano en la que le contó que había decidido donar sus óvulos. “La verdad es que uno no está muy al tanto del tema y yo no sabía bien. Una es ignorante acerca del tema porque no hay información. Yo le conté desde el principio a Martín lo que estaba pensando y él me apoyó desde el primer momento”, había confesado en aquella oportunidad.

Uno de los principales motivos que la llevó a tomar esta decisión es que le da la posibilidad a otras mujeres de ser mamá.

Fuente: Ciendiarios