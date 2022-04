Donald Trump y Mauricio Macri se reunieron en Palm Beach

La foto del encuentro en Mar-a-Lago, en Miami. Junto a Trump y Macri, Carlos Trujillo ex embajador ante la OEA

Los ex presidentes Donald Trump y Mauricio Macri compartieron hoy un almuerzo en la residencia que el ex mandatario de Estados Unidos tiene en Mar-a-Lago, en Palm Beach. La imagen, que ambos comparten junto al ex embajador norteamericano en la OEA, Carlos Trujillo, confirma la buena relación que ambos comparten desde hace décadas, tanto en el ámbito empresarial como político.

Trump aparece sonriente en la imagen, con la gorra de color rojo que fue su distintivo, con la leyenda Make America Great Again (Que EEUU vuelva a ser grande), mientras que el ex primer mandatario argentino también se muestra de buen humor.

El tuit de Macri

Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos. @RealDonaldTrump pic.twitter.com/biSIbvtzHx — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 7, 2022

“Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”, explicó Macri en su cuenta de Twitter.