Wanda Nara visitó su local en Buenos Aires y habló de todo

Entre chicanas, ironías y comentarios picantes, Wanda Nara habló este miércoles en LAM (América) durante un móvil que realizó en medio de la inauguración de un nuevo local de Wanda Cosmetics en la Argentina.

La empresaria cosmética contó que con Mauro Icardi "está todo bien". Luego de que el conductor le cuestione su respuesta, la modelo remarcó que está "recontra bien todo" con el jugador del Paris Saint Germain. Además explicó que no la acompañó en este viaje a Buenos Aires "porque juega, está entrenando".

Luego, consultada por su estado anímico tras haber superado los turbulentos meses que significaron el denominado "Wandagate", Wanda aseveró que se encuentra bien y que "son cosas que pasan". En esa línea, ratificó que LAM contó "las cosas como fueron". "Yo conté cómo fueron las cosas en el programa con Susana, hablé con ella porque lo que estaba pautado de hacía mucho tiempo era esto del viaje de la producción", advirtió.

Y consideró: "Me parecía muy hipocrita de mi lado hacer un especial con Susana, que era lo único que estaba pautado; y que me vean en un parque de diversiones y sin ser clara en la situación que se estaba viendo en las redes, o que ustedes estaban contando. Yo les propuse de hacer una nota donde Susana me pregunte lo que me quiera preguntar. Me iba a sentir más relajada después de ser más trasparente".

"El problema es que Susana me pagó una fortuna, no digo que Ángel no me haga la entrevista. No tengo problema en sentarme a tomar mate con Ángel. La verdad es que con Susana había un contrato antes... tengo muchos hijos que mantener", se sinceró.

Respondió sin problemas

Luego de que Ángel de Brito detallara que Paramount+ le ofreció realizar la serie sobre su vida tras su comentada entrevista con Susana para esa misma plataforma, la modelo explicó que "la idea es hacer una serie sobre mí, en un principio me ofrecieron solo a mí y sobre mi historia. Seguramente esten mis hijos y amigos. Va a estar más enfocada en mí", ratificó.

"No me molesta (hablar de la China Suárez), pero no sé... no hay nada más para hablar. Ya se habló todo; cosas que eran reales y cosas que no. Me cuesta caretearla, pero hay que sanar y ya se dijo lo que se tenía que decir", advirtió convencida.

Por último, De Brito le preguntó si había sanado su matrimonio con Icardi. Al respecto contesto: "Conozco muy bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja", cerró.

