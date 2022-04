Encontraron a una bebé recién nacida en una bolsa de basura

Una beba de pocas horas de vida fue encontrada de manera circunstancial por dos hombres. La nenita estaba dentro de una bolsa de basura a punto de ser llevada por un camión recolector de residuos. Ocurrió en el partido bonaerense de Morón.

El hallazgo se produjo este miércoles por la tarde, cuando un ciclista escuchó quejidos que provenían de un lugar donde había varias bolsas de residuos; el hombre creyó que se trataba de un cachorro y, junto a un vecino, se acercaron. La sorpresa de ambos fue mayúscula al encontrarse con una beba recién nacida.

El ciclista y otra mujer, identificada como Micaela Laura Astrada, entregaron la beba a la Policía, que llegó al lugar tras ser avisada por un dispositivo vecinal denominado "Ojos en alerta", informaron fuentes policiales.

Tras un análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la vía pública, la policía descubrió que una mujer había dejado dos bolsas de residuos en el lugar "mostrando nerviosismo".

Otra imágenes ubicaron nuevamente a la mujer, esta vez a cien metros del lugar donde fue hallada la beba. La sospechosa de haber abandonado a la nena fue aprehendida y, según informó la agencia de noticias Télam, se le practicaron estudios ginecológicos y fue derivada al Hospital de Morón.

En ese mismo hospital se encuentra internada la beba, que llegó "con hipotermia pero en buen estado general de salud", según contó a Télam el director de ese centro de salud, Jacobo Netel.

El jefe del hospital agregó: Se trata de una beba "de pocas horas de vida, que llegó con el cordón y manchas de sangre. Al ingreso estaba con hipotermia por la situación de estar adentro de una bolsa, pero se pudo actuar rápidamente y la verdad que la beba está en muy buen estado".

Netel estimó que la beba tenía "dos o tres horas" de vida cuando fue hallada, e indicó que pesa 3,540 kilos y que llegó al hospital con la placenta y el cordón umbilical.

"Seguramente fue un parto en un domicilio, pero la beba estaba en buenas condiciones, con buen peso, y salvo la hipotermia al ingreso, después se recompuso y está muy bien. Se alimentó y descansó bien", agregó el médico.

"La beba se va a quedar en el hospital el tiempo que sea necesario hasta que la Justicia decida los pasos a seguir", concluyó Netel.

Envuelta en trapos

Luis, un hombre que trabaja en un taller mecánico muy cerca del lugar donde se encontró a la beba, contó cómo fue el hallazgo y la sorpresa que se llevó.

"Pasa un muchacho en bicicleta, que es vecino de acá. y me dice que había escuchado unos ruidos entre las bolsas, que parecían unos gatitos. Le dije 'vamos a sacarlos, no los vamos a dejar ahí'. Cuando me acerco, levanto la bolsa, la desato, y cuando abro la bolsa veo a la criatura", dijo el hombre entrevistado por Radio Rivadavia.

"Estaba envuelta con un trapo de piso y otro blanco, con algo de sangre y parte del cordón. Una señora se acercó cuando nos escuchó y la envolvió con una camisa. Enseguida llegó la policía y se la llevó al hospital", agregó Luis.

