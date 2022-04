Morena Rial habló de Silvia D'Auro, su madre adoptiva

Morena Rial habló como nunca del vínculo que tiene con su mamá Silvia D'Auro. En una reciente entrevista, la hija de Jorge Rial fue durísima con su madre adoptiva.

En un mano a mano con Karina Mazocco, Morena Rial contó que la última vez que vio a su madre tenía 15 años y que ya venía peleandose con ella en reiteradas oportunidades.

"¿Pensaste sacar el apellido de Silvia D'Auro de tu partida de nacimiento?", le consultaron y ella respondió: "Ya soy mayor de edad y el nombre de ella no me pesa. Para mí ella está muerta, hace mucho tiempo que no la veo".

"No es alguien que pueda llegar a estar en mi vida, ya está. A mí esto ya no me afecta y por eso lo puedo decir bien... Ella se ganó eso", aseguró Morena Rial en "A la Tarde".

Declaraciones anteriores

Hace un tiempo atrás, la joven indicó: "Yo no tengo nada que ver con esa señora, yo no tengo contacto, pero la Justicia se va a encargar. Yo ya le pedí a mi abogado para que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante once años".

"Hace once años desapareció y dejó a dos menores, básicamente con su papá que, gracias a Dios, nos supo criar muy bien, pero la verdad que terrible hija de pu**", agregó Morena Rial.

Cerca del final, Morena Ria dijo: "Yo hoy teniendo un hijo entiendo muchas cosas. Comprendo que lo que ella hizo es un abandono, yo no entiendo para qué mier** nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Así que bueno, Silvita te mando mil besitos y nos vemos en la Justicia".

Fuente: El trece TV