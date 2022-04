Salta: por el momento descartan sumar una hora de clases

En lo inmediato, Salta no adicionará una hora de clases en las escuelas primarias. Si bien el ministro de Educación, Matías Cánepa, dijo que "todo lo que sea sumar horas de clase es muy bueno", luego enumeró una serie de cuestiones que sonaron más a excusas que a avanzar con firmeza en la propuesta del Gobierno nacional.

Mañana el tema será analizado entre las jurisdicciones, pero el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, insistió en que la recuperación de clases debe venir con más tiempo en las aulas.

"Todas las jurisdicciones debemos analizar cómo podemos implementarlo. Se deberán tener en cuenta cuestiones organizativas de las escuelas; económicas, porque implica destinar recursos para salario docente; tenemos que tener en cuenta el tema del transporte; temas edilicios y horarios; es decir, son varios los factores que hay que analizar", afirmó ayer Cánepa.

Y agregó: "Más allá de estudiar las diferentes variables, en todo caso esto será un proceso paulatino buscando los consensos con todos los actores que correspondan". Será difícil entablar un consenso cuando algunos sindicalistas ya adelantaron que los docentes no trabajarán una hora más, por más que le paguen un 25 por ciento.

Si bien es cierto que hay problemas edilicios y establecimientos donde funcionan más de una institución, desde Educación, al menos en lo discursivo, no empezaron a buscar algunas alternativas.

Más aún, la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, dijo: "Yo quiero llevar tranquilidad a los padres, porque las modificaciones no se realizarán en lo inmediato". "No sabemos cómo, dónde ni cuándo quieren agregar una hora más a la escuela. Entonces no hay que entrar en pánico porque recién es una propuesta que se analizará el viernes (por mañana) en el Consejo Federal de Educación (CFE)", dijo Saravia.

El CFE, presidido por Perczyk, es una mesa en la que participan los ministros de Educación de todas las jurisdicciones del país y es donde definen las líneas de acción educativa. Si bien se acuerdan políticas generales, cada jurisdicción las puede adaptar a su realidad.

La propuesta de extender en una hora más la jornada escolar se pondrá en la mesa para la discusión. Es por eso que Saravia pidió "tranquilidad" y esperar a que el ministro Cánepa, lea la "letra chica" de la propuesta de la Nación.

Frente a las declaraciones del ministro Jaime Perczyk sobre la posibilidad de que se extienda una hora más la jornada diaria de escuelas primarias de gestión estatal, desde la Provincia aclararon que "es una propuesta del Gobierno nacional cuyos detalles serán analizados por la Provincia luego de la asamblea del Consejo Federal de Educación que se va a realizar" mañana.

"Son todas cuestiones organizacionales que debemos analizar a la hora de tomar alguna medida. Es por eso que decimos que vamos a hablar con todos los sectores. Es por eso que pedimos prudencia. Vamos a escuchar la propuesta y analizaremos las posibilidades", aseguró Saravia en sintonía con Cánepa.

Los docentes tendrán una hora más de clase por día y se les pagará un 25% más. El gobierno nacional se hará cargo del 80% del pago de esa diferencia salarial y el resto correrá por cuenta de la provincia. En total, se anunció una erogación de 18 mil millones de pesos.

Sistema educativo salteño

Salta tiene particularidades que la hacen diferente a los demás distritos. De acuerdo con datos de la Secretaria de Gestión, hay 60 escuelas salteñas con jornada extendida. También hay establecimientos con comedores.

Otra situación particular es la de los edificios, donde funcionan hasta tres instituciones educativas, en donde se debería analizar cómo implementar cinco horas de clases para cada establecimiento. Por eso es necesario ir analizando propuestas con ese escenario, tras dos años de coronavirus.

Desde el Gobierno nacional se asegura que "la decisión de intensificar la carga horaria en la escuela primaria obedece a la necesidad de incrementar los conocimientos de los alumnos en lengua y matemática, dos asignaturas consideradas clave en función de recuperar los contenidos por la pandemia".

"Valoramos el trabajo de los docentes salteños durante la pandemia y el esfuerzo por mantener las clases no presenciales y el vínculo hacia la escuela que realizaron. Es más: muchas de las herramientas que se utilizaron durante el aislamiento se siguen manteniendo porque vimos que son útiles. Es verdad que debemos reforzar y lo vamos haciendo paulatinamente", agregó la secretaria.

Fuente: El Tribuno