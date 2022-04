Aseguran que el Censo Digital es "discriminatorio"

Pese a los reclamos, aún no hubo respuestas por parte del INDEC, organismo nacional encargado de realizar el Censo Digital 2022.

Un censo inaccesible. Así lo definen diferentes organizaciones al censo digital que está disponible desde el 16 de marzo, dando la posibilidad de adelantar por internet las preguntas para el censo digital que ya fue completado para 840 mil viviendas a lo largo del país.

No obstante, este censo no puede ser completado por todos según manifiestan las organizaciones que representan a las personas con discapacidad visual. “La página está diseñada de una forma en la que los lectores de pantalla no lo pueden leer de una manera correcta“, aseguró Marcelo Belli, de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Las personas no videntes no pueden completar el censo de manera autónoma”, disparó Belli. “El Estado nacional debería cumplir con la ley de accesibilidad a páginas web”, completó. Las organizaciones advierten que sin ayuda de terceros es imposible realizar el censo.

“No debiera ser un gran esfuerzo el hacer una página accesible, el Estado debe garantizar la igualdad de todos y todas y no lo hace”, disparó el entrevistado. Pese a los reclamos, aún no hubo respuestas por parte del INDEC, organismo nacional encargado de realizar el Censo 2022.