María Becerra fue viral porque un usuario la ignoró en Face

Un tuitero compartió el chat que mantuvo con la cantante cuando ella no era conocida: "Cómo olvidar cuando la colgué 4 años a María Becerra".

El tuitero @CruzAlvarezP compartió una captura de pantalla en la que quedó registrado cómo ignoró a María Becerra en un chat de Facebook. “Cómo olvidar cuando la colgué 4 años a María Becerra. Quilmes, no lo entenderías”, explicó en la publicación que no tardó en viralizarse.

En la imagen se puede ver que la cantante lo saludó el 10 de noviembre de 2013, cuando apenas tenía 13 años y no era conocida, y él le respondió recién el 8 de diciembre de 2017. “Hola. Sorry, colgué”, fueron sus palabras tras dejarla esperando. La charla quedó en esa suerte de pedido de disculpas y no existió otro ida y vuelta.

Muchos fanáticos de la intérprete de “Entre nosotros” comentaron el posteo con mucho sarcasmo. “Si no la quisiste antes, ahora no la busques, papi”, le dijo uno. Y otro acotó: “El pibe después de ver el mensaje: ‘no me la contés’”.

Qué dijo el tuitero que ignoró a María Becerra en Facebook

Cruz Álvarez se refirió a ese viejo chat en el que ignoró a María Becerra. “En su momento era normal que en Quilmes recibiéramos mensajes por Facebook. Es una ciudad chica y casi que nos conocemos entre todos”, expuso.

Luego, entre risas, no perdió la oportunidad de mencionar a su banda de rock: “Por qué me saludo es algo que habría que preguntarle a María. A lo mejor quería cantar en Bajo el Búnker”.