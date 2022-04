Lali Espósito agotó su Luna Park en tres horas

Bastaron solo tres horas para que las entradas mas de ocho mil entradas se agotaran. Lali Espósito colgó el cartel de sold out para su show del 23 de junio en el Luna Park. Ahora, la cantante anunció una nueva función: será el 24.

Hubo colas virtuales de más de una hora. La fiebre para ver a Lali tiene un justificativo que excede su talento: vuelve a los escenarios después de tres años. El “Disciplina Tour” promete recorrer distintos puntos del país y tendrá, al menos por ahora, dos fechas en Buenos Aires. “La fiesta empieza en casa”, anunció ella en Twitter.

“Después de 1160 días, de no tocar en Buenos Aires, de la pandemia del or... y de estar alejada de mi país, ya tenemos fecha de show en el Luna Park. ¡Tenemos fecha de show! No puedo estar más feliz. Quizás sea el mejor concierto de mi vida. Con canciones nuevas y otras que van a conocer de camino al nuevo disco”, aseguró en un vivo de Instagram que funcionó de anuncio del primer concierto.

“Disciplina”, “Diva” y “Como Tú”, tres canciones que ya tienen millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales tendrán su estreno en vivo en el Luna. Pero también repasará todos sus éxitos en lo que promete ser una noche única donde pondrá a todo su público a cantar y bailar.

Lali Espósito quiere que el 2022 sea su año



Después de cuatro álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y varios hits, la artista quiere que este año marque un quiebre en su carrera. Desde su participación como jurado en La Voz Argentina (Telefe) -un compromiso que retomará en los próximos meses- hasta su trabajo en la serie española Sky Rojo dejaron la vara muy alta. Este año se espera que se estrene una serie que grabó para Amazon y su faceta musical está en el mejor momento de su carrera.

Lali Espósito: cómo conseguir las entradas para el show



Los tickets para el nuevo show de Lali se pueden conseguir en la web de TicketPortal desde las 20. En el caso del primero, se agotó en menos de 180 minutos. Y mucha gente quedó sin entrada porque los fans de la cantante colmaron el Luna Park.

