Acusan a un hombre de abusar de sus dos nietas

Una mujer contó la historia de sus dos nietas abusadas por su abuelo. Dice que la justicia no avanza porque no cree en la declaración de las niñas

Enfrentando de espalda la cámara de Los Primeros, en razón de resguardar su identidad y la de las víctimas, una mujer contó la historia de sus dos nietas, quienes presuntamente fueron abusadas por su propio abuelo.

Aseguró que presentó la denuncia correspondiente sobre el hecho, intervino la justicia pero la causa no tiene un avance hacia el juicio oral debido a que no acepta las declaraciones de las menores en Cámara Gesell.

Según ha contado la mujer, la justicia sostiene que las víctimas declararon bajo la influencia de una persona mayor, de acuerdo al lenguaje que utilizaron.

"Me siento impotente. Veo que no se está haciendo justicia con mis nietas. Les hicieron mucho daño y el fiscal pidió el sobreseimiento de los dos acusados. Ellas no se pueden recuperar de lo sucedido", comentó.

El otro acusado es un menor de edad, al momento de los hechos, esta persona tenía 16 años aunque la justicia sostiene que tenia 15. Era la pareja de la madre de las víctimas.

