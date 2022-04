El Pipita Higuaín está cerca de colgar los botines este año

Desde hace rato, Gonzalo Higuaín empezó a anticipar que está cerca de colgar los botines. El Pipita se mostró más cercano a la prensa en el último tiempo y admitió que transita la recta final de su trayectoria como futbolista. Hasta aquí no había dado precisiones sobre su futuro, aunque sí había aclarado que se alejaría completamente del deporte que le dio un nombre. Jorge, su padre, adelantó qué pasará con el delantero del Inter Miami.

En TNT Sports, al mayor de la dinastía Higuaín lo consultaron por la posible vuelta de Gonzalo al fútbol argentino y la respuesta fue contundente: “No, termina este año. Me dijo que se retira del deporte”. Pese a que era una opción que se barajaba, la noticia sorprendió a todos: Gonzalo Higuaín abandonaría el fútbol una vez que concluya la temporada en la MLS a fin de 2022.

“A mí me encantaría que siga ligado desde otra función porque es un chico que está hiperpreparado. De fútbol le podés hablar de cualquier país del mundo y conoce todo. Fue dirigido por los mejores técnicos del mundo, estuvo acompañado por los mejores dirigentes del mundo, con lo cual es un tipo que puede tener una capacidad de gestión terrible post fútbol”, opinó Jorge, que también está al tanto del deseo del ex Napoli y Juventus de desligarse completamente de la redonda.

E insistió: “Para mí sería una picardía y se lo dije a él. No está enojado con el fútbol. Tiene que disfrutar la vida, pero es una persona que le haría bien al fútbol. En cualquier sector”.

Fúturo retiro

En una de sus últimas entrevistas, el Pipita se había referido a su futuro una vez que se retire: “Será lejos del fútbol, claramente. Muy lejos. Lo voy a disfrutar hasta que lo juegue, pero después ni cerca. Es una contaminación muy mala. No es dolor ni molestia, siento que no es el mundo en el que quiero estar”. Y aportó una mirada desde su experiencia: “Cuando uno empieza a jugar, dice ‘uy qué bonito todo’. Cuando lo empezás a conocer a fondo, las maldades, las envidias, los celos... Ya teniendo todo lo que tengo, lo más importante, que es mi mujer y mi hija, ¿para qué volver a meterme en esa burbuja? ¡No!”.

Inclusive el centrodelantero que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con la selección argentina había mencionado que ni Marcelo Gallardo podía convencerlo de volver a River: “Me enorgullece que me pidan, pero no. Mi papá, yo, mi hermano somos felices acá, ¿para qué cambiar? Esta felicidad que tengo ahora no la cambio por nada del mundo. Veo disfrutar a mi hija, a mi mujer, a mi papá, no quiero sufrir más. Mi mamá desde arriba siempre nos va a querer ver felices y yo le prometí a mi vieja no sufrir más”.