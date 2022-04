Pichetto comparó los gobiernos de Alberto y Alfonsín

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, habló sobre el libro que Cristina Kirchner le regaló a Alberto Fernández y analizó las coincidencias "en la inflación "entre el actual gobierno y el del ex presidente Raúl Alfonsín. Además, cuestionó a la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, por su pronunciamiento sobre territorio argentino que se consideraba anexado a Chile según la tradición mapuche.

El acto por el aniversario de los 40 años de la Guerra de Malvinas encabezado por la Vicepresidenta continúa siendo tema de opinión, luego de que anunciara que le regalaría al Presidente el libro Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre. Allí el sociólogo cuenta sus vivencias como asesor del equipo económico de Raúl Alfonsín.

“La Vicepresidenta le recomendó un libro y se lo mandó de regalo, que habla del fin del alfonsinismo, de un momento muy dramático de hiperinflación. Eso se toma como lo que es. Le recomienda la lectura de ese libro porque hay hechos que se están repitiendo en términos de la inflación, que se come los salarios de los argentinos, y que viene en alza”, analizó Pichetto este lunes 4 de abril entrevistado por Joaquín Morales Solá en Desde el llano (TN).

El senador por Río Negro (mandato cumplido) sostuvo que la actual situación inflacionaria y las complejidades económicas que atraviesa el grueso de la población deberían tratarse mancomunadamente entre oficialismo y oposición a través de acuerdos en común.

“Yo creo que el Gobierno tiene la obligación de tratar de llegar a algunos acuerdos para poder gobernar el periodo que falta y la oposición tiene que hacer una tarea de racionalidad, como lo hizo cuando votó para evitar un default, pero, ahora, nosotros no podemos co-gobernar, somos la oposición”, aclaró Pichetto.

Qué dijo Pichetto sobre la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El dirigente de Juntos por el Cambio reflexionó sobre la composición inicial del Frente de Todos y manifestó que en esa complejidad de identidades que constituyen la coalición se inscribe parte de la disputa de la dupla presidencial por el poder. “También hay rencores que se han desarrollado, que muchas veces salen del plano íntimo, tanto del Gobierno como de la vicepresidenta, y esto ha provocado una fractura que yo la veo en aceleración, con acontecimientos en la calle de mayor gravedad, con los movimientos sociales”, agregó Pichetto.

Como ejemplo, el auditor señaló las diferencias del oficialismo con la presencia del dirigente social Juan Grabois en el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, considerando que "es una muestra de la ruptura del acuerdo que tienen los movimientos sociales con el Gobierno que los subvenciona”.

Pichetto habló sobre "Wallmapu", la polémica palabra que usó una ministra chilena

El pasado 24 de marzo y a través de un Zoom, la ministra del Interior chilena Izkia Siches utilizó el término "Wallmapu", una referencia mapuche al territorio que constituye parte de Chile y provincias argentinas como Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén. Tras el escándalo, ofreció disculpas.

Consultado sobre el tema, Pichetto sostuvo que “en estos temas no alcanza con una disculpa”. “Yo creo que tienen que retirar de las redes este concepto, esta palabra, no tienen que usarla de manera oficial. Ellos con las tierras de Chile pueden hacer lo que quieran, me parece que están en un proceso de pacificación ahora, de diálogo, y ojalá les vaya bien”, manifestó.

“Si viviéramos en el siglo XX, yo diría que es la preparación para un proceso de separación. La ministra después dijo que se arrepentía de eso, que de ninguna manera se estaba refiriendo a la soberanía, pero las cosas se dicen y no son neutras”, se molestó.