Cortes de ruta: “El Gobierno no va a tolerar la situación"

La ministra de Gobierno y Justicia dijo que "el ciudadano tucumano no tiene por qué pagar las consecuencias de los acuerdos que ellos no logran"

“El Gobierno no va a tolerar la situación que vive hoy la provincia”, dijo esta mañana la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse en el marco de las protestas que los trabajadores de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) llevan a cabo este martes en distintos puntos de la provincia en reclamo por un aumento del salario de los cosecheros del citrus.

En diálogo con La Gaceta Play, la funcionaria dijo que desde el Gobierno provincial “estamos muy preocupados por esta situación” y afirmó: “necesitamos que en la provincia exista orden y respeto por todas las personas que tienen que salir a trabajar”.

La ministra dijo que entiende el reclamo y aclaró que “es de índole privado”. “Es un problema entre las patronales, el sector de citrus y sus trabajadores agremiados bajo UATRE, con un sector que esta fraccionado en el ámbito de los trabajadores”, dijo y pidió “que las partes diriman sus conflictos donde lo deben hacer”.

"El ciudadano tucumano no tiene por qué pagar las consecuencias de los acuerdos que ellos no logran, ni tampoco los empresarios salir de la responsabilidad que les compete de dialogar con el sector con el cual trabaja”, sostuvo Vargas Aignasse y remarcó que “el Gobierno no va a tolerar la situación. Nosotros colaboramos siempre con el sector que es una actividad primordial para Tucumán”.

“Ellos deben llevar adelante esta situación, tanto los trabajadores en su discusión salarial y los empresarios que tienen que acordar con el sector. No puede perjudicar al resto de la gente que trabaja en la provincia y tiene su derecho constitucional de transitar”, cerró.