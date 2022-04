J Balvin sobre Residente: “Hay cosas que la gente no sabe”

Ya ha pasado más de un mes desde que se estrenó la BZRP Music Sessions #49 con Residente, canción en la que René, exvocalista de Calle 13, se desahogó por todo lo sucedido con J Balvin y los premios Grammy. Esta tiraera se volvió viral y en un mes ya suma más de 85 millones de visualizaciones en YouTube y se volvieron tendencia en las redes sociales. Hasta el día de hoy aún hay personas que comentan sobre esta canción que generó una enorme polémica por lo que decía el cantante puertorriqueño sobre el colombiano.

J Balvin, si bien no respondió de frente con una canción en contra de René, dejó algunos pequeños comentarios en sus redes sociales, sin inmiscuirse en la polémica desatada sobre la canción. Incluso, pese a que ya han pasado varias semanas, no ha hablado directamente sobre la canción de Residente. Por el contrario, siguió trabajando en su música y publicó una doble colaboración con el cantante británico Ed Sheraan. El puertorriqueño, por su parte, ha tenido una serie de conciertos en los que también ha cantado la Session de Bizarrap, así como también publicó su más reciente sencillo, que haría parte de su siguiente álbum de estudio, llamado ‘This is not América’.

Esta ‘Pelea’ fue comentada por muchas personas en las redes sociales, incluso algunos cantantes del género se involucraron y respondieron a Residente. Sin embargo, hace algún tiempo, en una entrevista con ‘Dímelo King’, J Balvin se refirió a lo sucedido con el boricua luego de las publicaciones en Instagram y aseguró que le dolió porque lo consideraba un amigo y afirmó que “hay muchas cosas que la gente no sabe”.

Qué dijo Balvin

“Yo soy paisa, soy de Medellín, si a mí me caen limones yo hago limonada y vendimos todo. Yo camino por ahí y veo mucha gente con la gorra de los perros calientes, los hoodies del hotdog, estoy tranquilo”, aseguró J Balvin a Dímelo King, en donde también habló de una posible reconciliación con Residente, a lo que dijo, “sí claro, amigos no, pero si se habla y se dejan las cosas claras no hay problema”.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, afirmó el colombiano en su momento, que también señaló que está tranquilo ya que, “tengo a mi mujer, a mi hijo a mi combo cerrado, que me llenan de energía, el agradecimiento a la lealtad para mí es el código número uno, lo tengo tatuado con todos mis mejores amigos”.

Por ahora el cantante colombiano recientemente se presentó en los Premios Grammy que se llevó a cabo en Las Vegas. La ceremonia que se desarrolló en el MGM Grand Garden Arena, contó con la presencia y participación de muchos artistas de todos los géneros musicales. Balvin estuvo en escena con más de 40 bailarines e interpretó la canción ‘In da getto’, que cuenta con más de 290 millones de reproducciones y ha tenido un enorme impacto en las plataformas digitales como es el caso de TikTok e Instagram.

Fuente: Infobae