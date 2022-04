Semana Santa: ¿Se trabaja el Jueves Santo?

Cada vez falta menos para las escapadas turísticas de Semana Santa y la pregunta que resuena es si el Jueves Santo se considera feriado o día no laborable

Culminado el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los argentinos tendrán nuevas jornadas de descanso durante Semana Santa: antes del domingo de Pascua, que este año caerá el 17 de abril, el calendario nacional 2022 marca como fechas especiales también los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16.



Pero el descanso, ¿será para todos? La pregunta que resuena los días previos a esta festividad es si el Jueves Santo se considera feriado o día no laborable.

La diferencia entre ambos términos está aclarada en la Ley de Contratos de Trabajo:

En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical. Esto quiere decir que, en caso de ser trabajados, se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual.

En los días no laborables, en cambio, es el empleador quien define si los trabajadores deben o no asistir a sus puestos, salvo en las administraciones públicas nacional, provincial y municipal, donde no hay actividad, al igual que en bancos y seguros.

Saldada esta distinción, la mala noticia para muchos: si bien el 15 abril será feriado por celebrarse el Viernes Santo, la jornada previa está identificada por el Ministerio del Interior como "no laborable", al igual que los días sábado y domingo.

Semana Santa tiene feriados y días no laborables

También conocida como la Semana Mayor, Semana Santa es una conmemoración de la religión cristiana que se celebra anualmente entre los meses de marzo y abril. A lo largo de sus jornadas, se recuerda la Pasión de Cristo, narrada en los evangelios bíblicos.

De esta manera, y a través de diversas actividades como misas, procesiones y otros eventos, se rememoran los sucesos protagonizados por Jesús: su entrada a Jerusalén, la última cena, su viacrucis, muerte y resurrección.