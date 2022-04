Larreta pidió que quiten planes sociales a quienes cortan calles

Informó que la Policía tendrá una postura dura si vuelven a intentar acampar. “Hay gente que podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le solicitó al gobierno nacional que le retire los planes sociales a las personas que cortan calles y que la semana pasada montaron carpas sobre la Avenida 9 de Julio.

“Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, aseguró Rodríguez Larreta.

Y agregó: “Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”.

Para Rodríguez Larreta, lo sucedido fue una extorsión. “Me da mucha bronca”, aseguró el Jefe de Gobierno porteño, al señalar que las miles de personas que acamparon durante dos días sobre la avenida 9 de Julio “no concurrió de forma espontánea”.

“En vez de que el Estado maneje los planes, los manejan organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela no acampando”, se indignó.

Larreta recordó que los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela y que los que participaron de ese piquete no cumplieron con esa condición. “Pedimos que el gobierno nacional haga cumplir la ley. Desde la Ciudad vamos a tener una actitud muy firme”, enfatizó al dar como ejemplo que “cuando alguno quiso subir a la autopista, vino la policía y los sacó”.

Desde el gobierno porteño ya habían anticipado que no permitirán otro campamento piquetero en la 9 de Julio y admitieron que dialogan con dos ministros nacionales: Aníbal Fernández, de Seguridad; y Juan Zabaleta, de Desarrollo Social.

Los dichos realizado por Larreta van en la misma dirección de lo expresado ayer por Zabaleta, quien salió con dureza a rechazar las presiones que se produjeron la semana pasada con el campamento que lideró Eduardo Belliboni, jefe de alto perfil del Polo Obrero. “No hace falta cortar calles para hablar con el ministro. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Los argentinos no se lo merecen”, afirmó en el Ministro.

Quién es Zabaleta

“Juanchi” Zabaleta es el funcionario del gobierno de Alberto Fernández hacia quien van dirigidos los reclamos. Él ya anunció públicamente que no habrá más planes o subsidios a las organizaciones que regentean programas. “Sólo habrá recursos para los proyectos productivos que presenten. Se ofrecen fondos y herramientas, asesoramiento, lo que requieran para emprendimientos de la economía social. Pero ellos no quieren: piden subsidios”, explicaron.

Por otro lado, Larreta también se refirió a la medida adoptada por la AFIP, que cuadruplicó el valor fiscal de los inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. “Es una media totalmente arbitraria y discriminatoria porque en el resto del país el aumento más o menos acompaña la inflación, que es del 50%. Pero en la Ciudad lo quieren aumentar 4 veces más. Es una barbaridad”, remarcó Larreta.

Señaló que por esta iniciativa, ahora miles de personas que antes no eran alcanzadas por ese impuesto, ahora estarán por encima del mínimo no imponible y tendrán que pagar más. “Es un impuesto que no nos da nada a cambio”, sentenció.

Así como el gobierno porteño tuvo que recurrir a la justicia para reclamar por el recorte en la coparticipación, Larreta deslizó de manera implícita que no descarta volver a hacerlo por este motivo. “Aunque quieran seguir perjudicando a la ciudad y seguir rompiendo el federalismo, atentando a millones de argentinos, nunca vamos a parar de defendernos”, arremetió Larreta.

Y contó que ayer le envió una carta a la AFIP “con todos los argumentos técnicos que marcan que esta medida tiene que ir para atrás”.

Por último, pidió que el Presidente deje de improvisar para recaudar más: “La única manera de resolver los problemas es proyectando a la largo plazo, no improvisando de un día para el otro los impuestos”.

Fuente: Infobae