Lali Espósito anunció un show en el Luna Park

Lali Espósito vuelve a los escenarios luego de 3 años. El esperado regreso será el 23 de junio en el Estadio Luna Park y marcará el inicio de su tour Disciplina, que promete recorrer distintos puntos del país. “La fiesta empieza en casa”, anunció ella en Twitter.

Se trata de un gran anuncio para los fanáticos que esperaban con ansias que la artista presentara en vivo sus últimos y exitosos lanzamientos: “Disciplina”, “Diva” y “Como Tú”, tres canciones que ya tienen millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Por supuesto que no solo presentará las novedades de su repertorio, la diva pop también repasará todos sus éxitos en lo que promete ser una noche única donde pondrá a todo su público a cantar y bailar. ¿Agregará más funciones?

“Después de 1160 días, de no tocar en Buenos Aires, de la pandemia del or... y de estar alejada de mi país, ya tenemos fecha de show en el Luna Park. ¡Tenemos fecha de show! No puedo estar más feliz. Quizás sea el mejor concierto de mi vida. Con canciones nuevas y otras que van a conocer de camino al nuevo disco”, exclamó en un vivo de Instagram donde mantuvo en vilo a sus fans.

Cómo comprar las entradas para el show de Lali Espósito en el Luna Park

El 23 de junio marcará el regreso de Lali Espósito a los escenarios. La cita será en el Luna Park, un escenario que conoce a la perfección.

El show estaba siendo muy esperado para los fans, quienes ya compartieron en las redes sociales su felicidad por tener su ticket. ¿Cómo lo compraron? A través de Ticket Portal.



Lali Espósito, una diva argentina con proyección internacional



El 2022 promete ser el año de Lali Espósito. Ya llevó su música a los lugares más recónditos del mundo y va por más. Tras cuatro álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y varios hits, la idea es seguir creciendo.

Más allá de su compromiso con la música, tampoco descuidó su carrera musical. Todo lo que hace es un éxito y sus últimos trabajos así lo demuestran. Desde su participación como jurado en La Voz Argentina (Telefe) -un compromiso que retomará en los próximos meses- hasta su trabajo en la serie española Sky Roja. Además, ya grabó una serie que se estrenará pronto en Amazon.

