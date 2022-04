El duro mensaje del presidente de River a los barras

"Haremos lo posible para que no pisen el Monumental" y comentó: "Si el bombo lo toca un violento, seguiremos sin bombos", sostuvo Jorge Brito.

El presidente de River Plate, Jorge Pablo Brito, publicó una serie de duros mensajes contra los barrabravas del club de Núñez después de que se conociera que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires le aplicará el derecho de admisión a 319 hinchas que ocasionaron incidentes. "No los queremos en nuestro Club y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no pisen más el Monumental”, expresó.

El dirigente deportivo se refirió a una publicación que realizó el titular de la cartera de Seguridad porteña, Marcelo D'alessandro, donde anunció la medida aplicada contra los violentos e indicó que viene trabajando para que "estas situaciones no queden impunes". En ese grupo se encuentra Sebastián Alberto Sohar Tejeda, uno de los imputados por el lanzamiento de las bengalas en el último Superclásico, a quien se le impondrá 48 meses de impedimento de acceso", señaló el funcionario.

Entonces, el presidente de River compartió un hilo en Twitter respecto del compromiso que ha asumido la entidad Millonaria para erradicar a las barras. “Desde el día que asumí la Presidencia de River me comprometí a trabajar para que la familia siga yendo a la cancha. Tienen mi compromiso de que seguiremos trabajando en este sentido contra los violentos”, sostuvo.

"Estas personas no les suman a River ni a sus socios; trabajaremos para que no tengan ningún lugar", aseguró Brito. "Los queremos lejos, muy lejos, por eso hoy agregamos a los nuevos violentos en el Derecho de Admisión. Y si aparecen otros, también serán expulsados del Monumental y del Club", agregó.

Además, manifestó su deseo de que las "familias puedan disfrutar tranquilas" del espectáculo deportivo y lanzó tajante: "Muchas veces nos preguntan por qué somos el único Club sin bombos y sin banderas que decoren la popular. La respuesta es fácil: si el bombo lo toca un violento, seguiremos sin bombos, si la bandera la lleva un violento, seguiremos sin banderas".

"Entendemos y compartimos el folclore del fútbol, pero no a cualquier costo", continuó, mientras destacó el trabajo en conjunto con la Policía de la Ciudad. "Es muy importante que hagamos juntos el trabajo de erradicarlos, no es sencillo. No vamos a abandonar esta tarea".

Derecho de admisión a 319 barras de River

Brito explicó que estas nuevas 319 personas serán suspendidas por el club por tiempo indeterminado si fueron o son socios o miembros de Somos River, con prohibición absoluta de acceso a todas sus instalaciones. “Son adicionales a los 284 que ya colocamos en el Derecho de Admisión durante 2018 y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no pisen más el Monumental”, puntualizó.

"La gente optó por lo sano, por dejar a la violencia fuera de la cancha. Nosotros estamos dispuestos a dejarlos afuera, pero esto será un éxito si lo hacemos todos juntos", concluyó el presidente del equipo de Núñez.

La medida se hizo efectiva a través de un publicación en el Boletín Oficial y entre los nombres que se destacan aparecen Leandro Ferreras, líder del grupo de Beccar. Gustavo "el Tachero Luzzi", José Martín Vallejos, conocido como "Martín de Soldati", y Mariano César Patanchon, alias Golo, todos del círculo íntimo de Héctor "Caverna" Godoy, jefe de la barra.