Sufría de violencia de género y tuvo que irse de Tucumán

El caso de Patricia Álvarez aún no tiene una resolución de la justicia. Para escapar de la violencia de su ex pareja, tuvo que abandonar la provincia.

Desde el 2009, Patricia Álvarez denuncia a su ex pareja por amenazas de muerte. Actualmente en la justicia hay cinco causas abiertas y dos de ellas con elevación a juicio oral. Pero todo está estancado.

En 2019, ella recurrió a las redes sociales para visibilizar su situación a la espera que la justicia apresure los procesos.

"Estoy muy asustada, hace un tiempo que con mis hijos vivimos aterrados. Temo por mi vida y la Justicia no actúa, a pesar de que la Oficina de Violencia Doméstica ya informó que corro un altísimo riesgo. A pesar de las restricciones perimetrales, mi ex marido merodea mi casa a toda hora y me amenaza con su arma de fuego", dijo en aquel momento.

El acusado es un comisario inspector retirado y fue candidato a concejal en las elecciones provinciales de 2019en el acople oficialista “Frente renovador auténtico”, lista 495.

"Es una persona con mucho poder. Patricia hacía las denuncias y él inmediatamente tenía conocimiento. Se trata del comisario Miguel Antonio Martín", comentó el abogado de la víctima Alejandro Diéguez.

Lo máximo que ha conseguido Álvarez son restricciones perimetrales, al menos tres según informa ella, pero el acusado las viola permanentemente, según ha vuelto a denunciar.

Según el relato de Álvarez, estuvieron en pareja durante 17 años. “Siempre fue celoso, pero se ponía cada vez peor. Le tenía que pedir permiso hasta para salir a tomar un café. Yo trabajé siempre en la Dirección de espacios Verdes de la Municipalidad, con muchos compañeros varones, y él vivía enfermo de los celos y me decía que dejara de trabajar, que me dedicara a la casa”.

"Me tuve que ir de la provincia para salvar mi integridad física y la de mi hijo"