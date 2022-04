Problemas en la estación de trenes de Tucumán

Un grupo de personas viene haciendo fila desde el pasado lunes en la estación de trenes de San Miguel de Tucumán, con la idea de adquirir los boletos para poder viajar a Buenos Aires.

Según han comentado a Los Primeros, las ventas deben iniciar desde el primer día de abril pero eso no ha ocurrido aún y no hay respuestas.

"No se habilita la venta y nos queda poca esperanza de conseguir pasajes. Acá nos dicen que no habilitan desde Buenos Aires y acá no pueden hacer nada, no pueden vender. Acá hay gente que vino a la madrugada", comentó Marta, una de las tantas mujeres que están a la espera.

