El hermano de Chris Rock amenazó a Will Smith

El también actor repudió lo ocurrido en la entrega de los Oscar y redobló la apuesta: subió un video agresivo a las redes y no acepta las disculpas.

Tony junto a su hermano Chris Rock amenazó en su show a Will Smith: "Te vamos a reventar"

Tony junto a su hermano Chris Rock amenazó en su show a Will Smith: "Te vamos a reventar"

A poco más de una semana de la escandalosa entrega de los premios Oscar, el cachetazo de Will Smith a Chris Rock sigue retumbando en Hollywood. Ahora Tony Rock, hermano del comediante agredido, dio un show de stand up en el que amenazó a Smith. "Te vamos a reventar", le dijo en su show.

En un video que se viralizó a través de Instagram, el humorista de 47 años fue directo y sin vueltas contra el reciente ganador del Oscar: “Estás nominado a estas malditas manos”.

En el clip publicado en Instagram, en el sitio personal de Tony Rock (@theshaderoom), quedó en evidencia que la enemistad entre los dos actores está lejos de saldarse. Es más, no se pueden ni ver.

En medio de su show personal, Tony Rock cuestionó: “¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra (sic) te miró de reojo?”, en referencia al gesto de incomodidad que hizo Jada Pinkett Smith cuando su hermano bromeó sobre su alopecia, y que fue tomado por las cámaras del evento.

“Si traés tu culo hasta acá, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger (una palabra despectiva para describir a la comunidad afroamericana). Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!”, lanzó Tony Rock en tono desafiante.

Previo al show de stand up, en sus redes sociales, Tony ya había dado su opinión acerca de lo que hizo el ganador del Oscar. Cuando le preguntaron si aprobaba las disculpas de Smith hacia su hermano, respondió con un tajante: “No”.

En otro tuit, Tony Rock aseguró que él no presenció la ceremonia y que, por su parte, "está dispuesto a reunirse con Will si es que el actor pide hablar con su hermano y su familia por lo sucedido".

La furia descontrolada



El monólogo que desencadenó la furia de Will Smith durante la ceremonia de este año de los premios Oscar, fue cuando Chris Rock tuvo una pequeña participación en el escenario e hizo varios chistes. Entre ellos, uno que tuvo como protagonista a su mujer.

“Jada, amo GI Jane 2, no puedo esperar a verla”, comentó mirando hacia la mujer de Will Smith. La mención de Rock se debió al film GI Jane, de 1997, cuya protagonista, Demi Moore, tiene la cabeza rapada. Pinkett sufre de alopecia.

Cuando la cámara tomó la reacción de la actriz se la vio hacer un gesto de rechazo con los ojos e, inmediatamente, el protagonista de "Soy leyenda" subió al escenario y cacheteó a Rock. “Sacá el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, le gritó, al volver a sentarse.

Consecuencias del escándalo

Días después de lo sucedido, Will Smith se anticipó al veredicto de la junta directiva (Board of Governors) de la Academia, que había fijado para el 18 de este mes una reunión para analizar posibles sanciones por su comportamiento en la entrega; y anunció su renuncia a la Academia.

“La lista de personas a las que lastimé es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, justificó su decisión Will Smith en un texto que compartió por sus redes sociales.



Por lo pronto y más allá de alejarse de la Academia, a Will Smith su reacción le empezó a pasar factura. El actor iba a protagonizar el filme “Fast and Loose” para Netflix, pero la plataforma tomó una drástica decisión y decidió bajarlo del proyecto.

La suspensión de Netflix no sería el único revés al que se enfrenta Smith. Varios medios estadounidenses ponen en duda que el resto de sus proyectos puedan llevarse a cabo.

Tenía en carpeta: Emancipation, una cinta sobre una fuga de esclavos; y Bad Boys 4, una nueva secuela de la que Sony Pictures ahora se resiste a dar novedades.