Zelensky sorprendió con un mensaje en los Grammys 2022

Zelenski, en los Grammy: "Llenad el silencio de música, contad nuestra historia" Cuando Vladímir Putin ordenó la entrada de las tropas rusas en Ucrania, no fue el único en pensar que la victoria sería rápida. Muchos analistas occidentales también creyeron que Kyiv, la capital, caería en 72 horas. El valor y el ingenio ucranianos echaron por tierra tales suposiciones. Tras el inicio de la sexta semana de guerra, el bando que contempla la victoria ya no es Rusia sino Ucrania, y se trataría una victoria que redibujaría el mapa de la seguridad europea. En declaraciones a The Economist realizadas en Kyiv el 25 de marzo, el presidente Volodímir Zelenski explicó que la fuerza del pueblo constituye el secreto de la resistencia de Ucrania y la razón por la cual la guerra se está decantando en favor de su país. "Creemos en la victoria", declaró. "Esta es nuestra casa, nuestra tierra, nuestra independencia. Es solo una cuestión de tiempo". Fuente: AFP