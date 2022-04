El hermano de Chris Rock amenazó con pegarle a Will Smith

Tony Rock descalificó al ganador del Oscar y a su esposa, Jada Pinkett Smith, en un show de stand up. “Te vamos a reventar”, le advirtieron al actor

El cachetazo de Will Smith a Chris Rock sigue teniendo un efecto en cada escenario en el que hay una referencia al tema. El hermano del comediante agredido, Tony Rock, dio un show de stand up en el que amenazó al actor por lo que hizo.

En un video que se viralizó a través de Instagram, el humorista fue directo y sin vueltas contra el reciente ganador del Oscar: “Estas nominado a estas malditas manos”.

Qué le dijo Tony Rock a Will Smith tras el cachetazo a Chris Rock

Durante uno de sus monólogos y en un tono muy agresivo, Tony Rock le advirtió a Will Smith: “Si crees que podes subir a este escenario, ¡estos no son los malditos Oscar!”.

En el clip que registró el sitio The Shade Room, quedó evidenciado que la enemistad entre los dos actores va a ser difícil que se modifique.

“Si traés tu c... hasta acá, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger (una palabra despectiva para denominar a la comunidad afroamericana). Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!”, lanzó.

A la vez, cuando arrancó el espectáculo, también hizo una descalificadora referencia a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith que fue objeto del reprochable chiste sobre su salud que hizo Chris Rock.

“No quería empezar así el show, pero, ¿vas a pegarle a mi maldito hermano porque tu pe... hizo un gesto con los ojos?”, se preguntó, de manera descalificadora.

Antes del show, en sus redes sociales, Tony ya había dado su opinión acerca de lo que hizo el ganador del Oscar. Cuando le preguntaron si aprobaba las disculpas de Smith hacia su hermano, respondió tajante: “No”.

Chris Rock, es el mayor de siete hermanos: Andre, Tony, Brian, Kenny, Jordan y Andi.

El chiste que desencadenó la furia de Will Smith en los Oscar 2022

Durante la ceremonia de este año, Chris Rock tuvo una pequeña participación en el escenario e hizo varios chistes. Entre ellos, uno que tuvo como protagonista a Jada Pinkett Smith que estaba junto a Will Smith en el lugar.

“Jada, amo GI Jane 2, no puedo esperar a verla”, comentó. La mención es debido al film GI Jane, de 1997, cuya protagonista, Demi Moore, tiene la cabeza rapada. Pinkett Smith tampoco tiene pelo porque sufre de alopecia.

Cuando la cámara tomó la reacción de la actriz se la vio hacer un gesto de rechazo con los ojos e, inmediatamente, Smith subió al escenario y cacheteó a Rock. “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, le gritó, al volver a sentarse.

Fuente: TN