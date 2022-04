Javier Milei aseguró que será candidato a presidente

El diputado Javier Milei aseguró que se presentará en las elecciones presidenciales del 2023, no descartó sumar a dirigentes del "peronismo federal", y develó cuáles serían algunas de sus medidas en caso de llegar a la Casa Rosada. Además, volvió a manifestar que no sacaría los planes sociales y no descartó aliarse con sectores del peronismo y de Juntos por el Cambio.

Hace algunos días que el representante de La Libertad Avanza viene anunciando su deseo de competir en las urnas para calzarse la banda presidencial. "Absolutamente, por eso estoy trabajando en ello", le respondió el congresista a Jorge Fontevecchia en una entrevista con Radio Perfil.

Milei ratificó este domingo 3 de abril que es una “decisión tomada” y dijo que no será una postulación testimonial. “Si fuera testimonial mi candidatura no estarían todo el tiempo haciéndome operaciones, viven haciéndome operaciones”, se defendió en una entrevista con Radio Rivadavia.

Cuáles serían las reformas de Milei como presidente

Sobre un posible plan de gobierno, Milei explicó que su llegada a la presidencia “implicaría baja del gasto público para bajar los impuestos” y también una reforma tributaria que plantea mantener 10 impuestos y eliminar 160. Además sumaría reformas monetarias, financieras y laborales.

Actualmente, aseguró que está trabajando con un diagrama de 8 ministerios, de los cuales “hay cuatro que ya están armados y funcionando en las sombras”. Son los ministerios de Economía, Bienestar Social, Infraestructura y Relaciones Exteriores, áreas donde actualmente se desempeñan, en ese orden, Martín Guzmán, Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Santiago Cafiero.

En un cambio radical de su discurso, adelantó que además mantendría a los beneficiarios de planes sociales porque "no son una manga de vagos, sino víctimas de políticos ladrones, del sistema". También dijo que quienes deben administrarlos son los intendentes y que actualmente “se usan como herramienta de extorsión”.

Milei, el peronismo y Juntos por el Cambio

El diputado se mostró aperturista con otros espacios políticos que de acuerdo a su visión podrían incorporarse a su partido.

Sus primeros guiños en ese campo fueron con el sector duro de Juntos por el Cambio, sobre todo con el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich. Sin embargo, aclaró que no se uniría a la coalición cambiemita.

Con las aclaraciones pertinentes, marcó que está dispuesto a armar alianzas con “aquellos que estén dispuestos sinceramente a abrazar las ideas de la libertad”.

Crítico del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no descartó aliarse con distintas vertientes del peronismo. “Hay otra forma de encarar estas cosas con los liberales de verdad, no con los empleados de Larreta y mucho menos con los que en su fila hicieron acusaciones que constituyen delitos. En ese sentido también habría lugar para el peronismo republicano, federal, menemismo y si los halcones quieren sumarse al proyecto liberal de La Libertad Avanza son bienvenidos”, detalló.

