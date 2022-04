Bruce Willis vende sus propiedades para enfrentar su enfermedad

Bruce Willis, de 67 años, se ha visto obligado a retirarse de la actuación al ser diagnosticado de afasia, una enfermedad cerebral que afecta su capacidad para comprender o comunicarse. Ahora se dio a conocer que la estrella llevaba tiempo preparándose para solventar económicamente sus problemas de salud. Amigos cercanos al icono de Hollywood revelaron que el actor vendió varias de sus propiedades en los últimos años.

El querido actor logró juntar 65 millones de dólares al vender algunos de sus inmuebles. Una fuente cercana a Willis dijo: “Él se ha estado preparando para este momento desde hace mucho tiempo. Sabía que llegaría el momento en que su salud se deterioraría”.

“Además, sabía que eventualmente no necesitaría múltiples propiedades y que en su lugar necesitaría vivir en un entorno seguro rodeado de su familia. Al saber que vendió la mayoría de sus propiedades en los últimos años, está claro que se ha estado preparando para simplificar su vida desde hace tiempo”, añadió el informante en declaraciones a Page Six.

Después de una carrera llena de éxitos, Willis ha acumulado un importante patrimonio, del cual ya comienza a desprenderse con el fin de financiar su retirada. El actor tenía todo planeado para descansar cómodamente al lado de su familia en California.

El comunicado de la familia de Bruce Willis



La noticia sobre Willis, uno de los actores más queridos de Hollywood, se difundió inmediatamente en línea. Actores como Sylvester Stallone y John Travolta le dedicaron emotivas palabras a su compañero tras conocer su retiro forzado del cine.

“Nos conocemos de un largo camino, rezo por lo mejor para ti y para tu hermosa familia”, escribió Stallone en Instagram. En tanto, Travolta compartió dos fotografías y expresó: “Bruce y yo nos hicimos buenos amigos cuando compartimos dos de nuestros mayores éxitos juntos, ‘Pulp Fiction’ y ‘Look Who’s Talking’”. Después, recordó una frase que Bruce Willis le dijo hace tiempo: “‘John, sólo quiero que sepas que cuando te pasa algo bueno, siento que me está pasando a mí'. Así de generosa es su alma. Te quiero, Bruce”.

Su carrera de cuatro décadas ha generado más de USD 5.000 millones en la taquilla mundial. El año pasado protagonizó la asombrosa cantidad de ocho películas. La mayoría se estrenaron sin gran fanfarria, como “Cosmic Sin” (“Invasión cósmica”), “Out of Death” (“Sin escapatoria”) y “Deadlock”. Más recientemente, protagonizó “Gasoline Alley” y “A Day to Die”, estrenadas a principios de marzo. El actor ya filmó al menos seis películas más que se estrenarán en 2022 y 2023, incluidas “Die Like Lovers”, “Corrective Measures” y “The Wrong Place”.



La esposa del actor, Emma Heming, de 43 años, atraviesa por un momento muy difícil.

“No es fácil ver a tu esposo en ese estado”, expresó una fuente a la revista People, según palabras de la ex modelo británica.

“Sus hijas son muy chicas”, agregó la fuente sobre las hijas de la pareja, Evelyn, de 7 años, y Mabel, de 10. “Emma tiene que mantener la compostura por ellas”.

El citado medio apunta que Emma “está trabajando con varios profesionales para ayudar” a su esposo y que ha tenido contacto con “los mejores médicos”.

“Tiene un asistente en casa para asegurarse de que esté bien, pero Emma también lo cuida”, agregó la fuente. “Su diagnóstico ha sido impactante para ella”.

La familia vive en una mansión de 9,8 millones de dólares en Brentwood Park, Los Ángeles, que consta de 7 dormitorios, 12 baños, 2 cocinas, una piscina, sauna y todos los lujos

En un comunicado publicado en las redes, la familia del actor dijo que Willis fue diagnosticado con afasia y que la enfermedad está afectando sus habilidades cognitivas. “Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se retira de la carrera que ha significado tanto para él”, dice el texto firmado por la esposa de Willis, Emma Heming Willis, su ex esposa Demi Moore y sus cinco hijas, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.

Fuente: Infobae