Grammy 2022: todos los ganadores de la 64° edición

Una verdadera fiesta se vivió durante la 64° edición de los premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Aunque los galardones quedaron a un lado ante las excelentes performances que brindaron algunos de los nominados durante toda la noche, no faltaron algunas sorpresas entre los ganadores.

Olivia Rodrigo fue la gran revelación de la noche y Silk Sonic se llevó dos de los premios más importantes. En tanto, “We Are”, de Jon Batiste, fue elegido Álbum del año. Conocé todos los ganadores:

La lista con todos los ganadores de los Premios Grammy 2022

Grabación del Año

Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum del Año

We Are - Jon Batiste

Canción del Año

Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum pop latino

Mendó - Alex Cuba

Álbum de música urbana

El Ultimo Tour del Mundo - Bad Bunny

Álbum de rock latino o alternativo

Origen - Juanes

Mejor Álbum Alternativo

“Daddy’s Home” - St. Vincent

Álbum regional mexicano y texano

A mis 80 - Vicente Fernández

Álbum Tropical

Salswing - Rubén Blades y Robert Delgado & Orquesta

Álbum de Latin Jazz

Mirror, Mirror - Chick Corea y Chucho Valdes

Presentación de solista pop

Drivers License - Olivia Rodrigo

Presentación de dúo pop/grupo

Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

Álbum pop vocal tradicional

Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

Álbum pop Vocal

Sour - Olivia Rodrigo

Grabación de Dance/Electronic

Alive - Rüfüs Du Sol

Mejor álbum de Dance/Electronic

Subconsciously - Black Coffee

Álbum de Instrumental contemporáneo

Tree Falls - Taylor Eigsti

Presentación de rock

Making a Fire - Foo Fighters

Presentación de Metal

The Alien - Dream Theater

Álbum de Rock

Medicine At Midnight - Foo Fighters

Canción de Rock

Waiting on a War- Foo Fighters

Álbum de Música Alternativa

Daddy’s Home - St. Vincent

Presentación de Rhythm and Blues

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Presentación de Rhythm and Blues tradicional

Fight for You - H.E.R

Álbum de Rhythm and Blues Progresivo

Table for Two - Lucky Daye

Mejor compilación de banda sonora para medios visuales

The United States vs Billie Holliday

Mejor banda sonora para medios visuales

Soul - Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores

Canción de Rhythm and Blues

Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum de Rhythm and Blues

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Presentación de Rap

Family Ties - Baby Keem en colaboración con Kendrick Lamar

Presentación Rap Melódico

Hurricane - Kanye West en colaboración con The Weeknd y Lil Baby

Álbum Rap

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Canción Rap

Jail - Kanye West en colaboración con Jay-Z

Productor del año no clásico

Jack Antonoff

Mejor álbum urbano latino

El último Tour del Mundo de Bad Bunny

Presentación Country solista

You Should Probably Leave - Chris Stapleton

Duo Country/Presentación grupal

Younger Me - Brothers Osborne

Álbum Country

Starting Over - Chris Stapleton

Mejor Canción Country

Cold - Chris Stapleton

Mejor artista nuevo

Olivia Rodrigo