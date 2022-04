Juicio por el crimen de Francisco Sánchez

En la jornada del viernes último, el titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, Carlos Sale, expuso su alegato de cierre en el marco del juicio oral contra Patricio “Pato” Javier Herrera, quien llega a esta primera etapa acusado por el homicidio de Francisco Sánchez (24) tras apuñalarlo en la madrugada del 2 de enero del 2021 en la villa veraniega de San Pedro de Colalao.

A su vez, se lo imputó por atacar a dos primos de la víctima, Jonathan y Alejandro Chumba. En esta instancia se debate la responsabilidad penal de los delitos de homicidio simple, en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa.

"Es un hecho muy lamentable, habida cuenta de la forma en el que se produce y el momento. Como estará la juventud en la provincia que en un comienzo de año, donde se esperan buenos augurios, se produce esto en una reunión de amigos en San Pedro”, inició su relato Carlos Sale. “Esto no fue una pelea, fue un ataque artero del imputado ya que nadie sabía que tenía una punta y a todos les clavó con el arma blanca. Atacó órganos nobles. La idea era causarles la muerte. Ya estaba pensado y premeditado. Ha sido un ataque artero a traición, cuando Sánchez pensaba que iba a pelear mano a mano y recibió puntazos en el tórax y en la espalda. Es más, hay elementos que surgieron del UFED (que se extrajeron del teléfono del imputado) donde se observa una premeditación de prepararse para pelear y tener este elemento contundente y provocarlo cuando se estaban yendo”, profundizó. “No cabe otra calificación para este Ministerio Público Fiscal que la de homicidio simple, en perjuicio de Sánchez y de homicidio simple, en grado de tentativa, en perjuicio de los hermanos Chumba, y si no hubiera llegado una ambulancia de alta complejidad, que los traslade desde el CAPS al Hospital para las primeras curaciones, no se hubieran salvado. Su señoría y habiendo pedido la defensa que se divida en dos etapas este juicio, pido se declare la responsabilidad penal, todo ello conforme se ha probado en el trascurso de estas audiencias”, sostuvo el Fiscal.

Finalmente, el tribunal pasó a un cuarto intermedio, hasta mañana martes, circunstancia en la que podrán dirigir las últimas palabras familiares de la víctima y el propio encartado.

Los testimonios

Durante las primeras jornadas, declararon los testigos víctimas y presenciales. Según los relatos de los hermanos Chumba, previamente al desenlace fatal que tuvo la víctima, su primo Sánchez y Herrera habrían mantenido una discusión sobre la cocción del asado, además, sostuvieron que el encartado al momento del hecho actuó acompañado de otros dos sujetos, entre ellos su hermano menor de edad, quienes habían llegado a la reunión en una camioneta blanca.

Cuando fue el turno de los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), se refirieron a los informes de autopsia y los datos por UFED al teléfono del imputado, desarrollado por el laboratorio de Informática Forense. En una de esas conversaciones se desprende el siguiente diálogo, por parte de Herrera a otro sujeto: “Me largué a pelear, creo que maté a uno, lo maté a puntazos”.

La teoría del caso

El 2 de enero del 2021, a la 01:30 horas aproximadamente, luego de compartir un asado en la casa de Mariano Nóblega, en el camino a Monte Bello, en San Pedro de Colalao, Jonathan y Alejandro Chumba junto a Francisco Sánchez, cuando se disponían a retirarse del lugar en su auto Fiat Mobi, Patricio Herrera se acercó al vehículo que ya había sido abordado por las víctimas, y le pegó un golpe de puño, a través de la ventana, a Jonathan, que estaba en el asiento del conductor. Ante esto, los Chumba y Sánchez descendieron del rodado y comenzaron a pelear con Herrera. En esos momentos, el imputado extrajo un arma blanca y atacó a Sánchez y a los hermanos, produciéndole tres heridas punzocortantes al primero, quien falleció más tarde en el Caps local, mientras que los Chumba también recibieron heridas graves.