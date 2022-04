El llanto de Mery del Cerro al despedirse de MasterChef

MasterChef Celebrity se encuentra transitando las últimas semanas y por eso, el jurado está atento a cada detalle en los platos preparados. Durante la gala de eliminación de este domingo, Mery del Cerro realizó un plato que si bien estaba correcto, no convenció del todo. Por eso, algunos aspectos hicieron que quede eliminada del certamen. Al despedirse, no pudo evitar emocionarse y llorar de manera desconsolada.

Para la gala eliminación, los participantes tuvieron que realizar un plato usando un corte de tuétano, es decir, el conocido caracú. Al enterarse cuál era el ingrediente principal, Mery del Cerro reconoció: “Soy muy fan de esto”. Pese a su preferencia por dicho alimento, el mismo hizo que quedara eliminada del certamen.

Al presentar el plato, Mery del Cerro reveló que decidió preparar un hueso de tuétano con almendras, perejil, cebolla morada y puré de berenjenas. La opción resultó atractiva y estuvo correcto, pero al momento de competir con sus compañeros, no logró superarlos y quedó nominada junto a Tomás Fonzi.

Eliminación

Fue en ese momento donde ambos se pararon frente al jurado de MasterChef, quienes anunciaron que Mery del Cerro era la nueva eliminada. De inmediato, la modelo se emocionó y quebró en llanto al escuchar la evaluación del jurado, dado que solo tuvieron palabras de elogio y superación.

Si bien todos agradecieron su personalidad y dedicación, Damián Betular la hizo llorar de manera desgarradora al sostener: “Tenés dos cosas muy importante que te llevas y no muchos la tienen. Marcaste un estilo de gastronomía, algo que se gana con mucho trabajo y esfuerzo. Mi respeto y cariño”.

Luego, Mery del Cerro planteó que no imaginaba irse y reconoció que “al principio entre subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil, y la verdad es que no”, por eso, “me lo tomé con responsabilidad, y me preparé y estudié, como todo lo que hago, en los momentos libres”.

Al momento de despedirse, la modelo remarcó que logró aprender y crecer en varios aspectos de su vida y recordó con emoción su paso por el reality al indicar que “de no saber empanar una milanesa, de repente estoy entre los cinco mejores, y eso, para mí, es un montón”.

Fuente: Ciendiarios