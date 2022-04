El Gobierno ratifica que no dará más planes sociales

Juan Zabaleta dice que tiene el pleno acompañamiento de Alberto Fernández para sostener su decisión de no otorgar "más altas de planes sociales".

Lo ratificaron desde el Ministerio de Desarrollo Social durante las últimas horas de esta semana, en paralelo al estudio de medidas para mitigar el impacto de la inflación y mientras las organizaciones sociales más radicalizadas, agrupadas en el frente Unidad Piquetera, mantenían cortada por segundo día consecutivo la avenida 9 de Julio en reclamo de mayores beneficios.

El acampe, de 48 horas y al que se sumó por ejemplo un dirigente de sólidos vínculos con el kirchnerismo como Juan Grabois, dejó a la Casa Rosada envuelta en un clima de creciente inquietud, azuzado por las intensas internas que el fin de semana volvieron a quedar expuestas con los actos separados de Cristina Kirchner y el Presidente por el aniversario de Malvinas.

En ese contexto, el Gobierno saldrá esta semana a ratificar públicamente su postura para tratar de aprovechar algunos indicadores favorables de la economía que quedan eclipsados por la compleja tensión política que divide al Frente de Todos.

Lo explica un alto funcionario del Gobierno, cercano a Fernández: "Son ejes que hay que empezar a trazar, con indicadores de recuperación económicos que quedan paralizados por el quilombo político y que no podemos desaprovechar", resalta. "Hay que dirigir todos los programas sociales a propuestas productivas", agrega. Y finaliza: "Si no logramos bajar la inflación tenemos un quilombo a mitad de año, hoy los precios se van por las nubes, pero la gente está laburando".

El rol del Movimiento Evita

En ese sentido, según altas fuentes oficiales, Zabaleta, un funcionario enfrentado al kirchnerismo y que mantiene una relación oscilante con el Movimiento Evita, será en los próximos días el vocero oficial de la posición que la Casa Rosada buscará sostener frente a la amenaza latente de los piqueteros más intransigentes que piden más planes, pero que también huelen la cerrazón de un gobierno que se desangra políticamente.

El Evita, con Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro a la cabeza, juega en ese tablero un papel relevante. Es más: desde ese espacio dicen que fueron ellos los que pidieron que no se liberen más planes. "Es una puerta que, si no, no se cierra más", abundaron.

Enfrentado cada día más enérgicamente con la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner, la organización social, que ocupa puestos relevantes en el Gobierno, avala la decisión oficial de no dar más planes sociales: en la actualidad hay unos 1.200.000 planes Potenciar Trabajo que Mauricio Macri había duplicado durante su gestión y que Fernández hizo lo propio cuando asumió, en el 2019.

Sin embargo, Pérsico y Navarro redoblan la insistencia para "institucionalizar" a los trabajadores de la Economía Popular, la batalla final del Movimiento Evita.

La última semana, de hecho, mientras los piqueteros más duros acampaban frente al Ministerio de Desarrollo Social, trascendió que el Presidente analizaba anunciar el 1 de mayo la creación de un ministerio o una agencia para formalizar el pedido de dicha organización. "Es una operación de La Cámpora", subrayaron cerca de Pérsico y Navarro, en momentos de temporada alta de operaciones cruzadas.

Más allá de la decisión consensuada de sostener hasta donde se pueda la política oficial de "no más planes" -el próximo miércoles se pagará un bono de $ 6.000 para el 1,2 millón beneficiarios del Potenciar Trabajo para paliar la inflación, y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos, reconoció que analizan un aumento de la tarjeta Alimentar y la devolución del IVA-, las organizaciones sociales pretenden dar un paso más.

Aseguran que la discusión es mucho más profunda. Que no hay que mirar los más de 1 millón de programas sociales si no los 4 millones de trabajadores anotados en el registro de la Economía Popular: dicen que el número, incluso, asciende a 7 millones. Y que hay que instrumentar herramientas como el monotributo social -trabado en el Congreso- o el impulso a una línea de créditos no bancarios para dicho sector.

Desde el Evita preparan además una masiva movilización para el 1 de mayo que podría incluir a la CGT, decidida en su mayoría a sostener al Presidente. En los próximos días empezarán las conversaciones en ese sentido.

Son los mismos sectores que el pasado 17 de noviembre, una semana después de las elecciones, coparon la Plaza de Mayo y festejaron el pedido del Presidente para dirimir candidaturas el próximo año en primarias abiertas. La interna con el núcleo duro del kirchnerismo empezó a agudizarse desde ese momento.

Fuente: Clarín