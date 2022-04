Kempes: “Argentina puede ganar el Mundial”

Mario Alberto Kempes. Su nombre ya indica un pasado glorioso para la Selección Argentina además de ser una voz autorizada siempre. El goleador y campeón del Mundial de 1978 vivió con mucha expectativa el sorteo de la Copa del Mundo que se viene en Qatar y con todas las expectativas. "Scaloni ha armado un gran grupo", opinó con ilusión el Matador en el programa Lado P, en Radio Rivadavia.

"Argentina puede ganar el Mundial, yo estoy seguro de que va a hacer mucho ruido en Qatar. No veo ninguna selección que esté uno o dos escalones más arriba que Argentina. Está dentro de las grandes sorpresas si sigue manteniendo el ritmo y el juego actual.", sentenció con voz firme el símbolo de aquel seleccionado que obtuvo la primera de las dos estrellas que adornan el escudo de la AFA, y soñando con sumar una tercera.

Hoy Messi es un compañero más y ya no tiene la obligación que tenía antes. Hoy la responsabilidad del equipo se la reparten entre todos los jugadores. Scaloni ha armado un gran grupo. El sorteo y el Mundial lo vivo como hincha y no como exjugador. Soy un hincha más de la Selección Argentina. Me gusta mucho esta selección, con caras y personalidades diferentes", fue la mirada optimista de cara al futuro. Y a lo que no sintió tanto fue el torneo que cortó la racha de 28 años de sequía. "La Copa América no la siento tanto porque antes se jugaba un partido cada dos años y hoy te concentrás durante un mes para disputarla".

Su enojo con la AFA

"Nosotros salimos campeones en el 78 y en el 86. ¿Cuánto hace que nosotros no aparecemos en la plataforma del sorteo como campeones? Es una ofensa a la Argentina. Es cierto que a los del 86 le han dado más posibilidades de estar cerca de la AFA, pero no veo una diferencia en el reconocimiento a los campeones del 78 y del 86 en la gente", opinó.

No tiene nada que ver Menotti con el reconocimiento que le da la AFA a los campeones del 78. Algo han hecho, pero no lo suficiente en comparación con lo que hacen las otras selecciones. La AFA nos tiene olvidados y me da una pena enorme. AFA podría hacer fuerza para que la FIFA nos reconozca en los sorteos de los mundiales aunque sea. Uno siente el reconocimiento de la gente, la pasé muy bien los años que me tocó jugar para la Selección Argentina".

Su mirada sobre el país

"El país me duele, uno ve la televisión y la tiene que apagar al instante. Uno lo sufre desde afuera, ve al país por fuera y es tan hermoso, pero una vez que se mete por dentro se ven cosas que no son agradables. Me dolió mucho la acampada que hubo en la 9 de julio", fue lo que sintió sobre la realidad de los últimos días. "Argentina fue uno de los países más ricos del mundo y hoy se pelean por un pedazo de pan y se matan para robar un teléfono y comprar droga. De momento no me planteo vivir en Argentina porque no sé si conseguiría trabajo, y uno tiene que trabajar para vivir", finalizó.

Fuente: Olé