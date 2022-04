El mensaje de Lewandowski para los rivales en el Mundial

El viernes se realizó el sorteo del Mundial de Qatar y la Selección Argentina ya conoce a sus rivales. Ubicados en el Grupo C, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán enfrentarse a Arabia Saudita, México y Polonia en busca de acceder a la siguiente fase de la competencia.

Los que ya empezaron a vivir la Copa del Mundo con todo son los polacos. Horas después de conocer a sus adversarios, subieron una desopilante picanteada -sin motivo preexistente- hacia la Albiceleste y Lionel Messi (el principal apuntado), a través de la cuenta oficial de Twitter de su selección.

Además, su principal figura, Robert Lewandowski, también envió un mensaje a los rivales de su selección en el Mundial. "¡Argentina, Arabia Saudita, México! Nos vemos en noviembre 💪🏻 No puedo esperar 😉", escribió el delantero del Bayern Munich, que hace un tiempo había realizado una polémica declaración contra Lionel Messi por la entrega del Balón de Oro.

El mensaje de Lewandowski

La provocación de Polonia

Los polacos agarraron de un gif de Messi resignado y mirando el suelo, el día de la eliminación 4-3 vs. Francia en Rusia 2018, para acompañarlo junto a la leyenda provocadora: "Cuando sabés que te espera mucho trabajo con Kamil Glik y Jacek Góralski...". La cuenta de la Selección Argentina, también picante, contestó: "Dale 🤣".

Gdy wiesz, że czeka Ciebie sporo pracy z Kamilem Glikiem i Jackiem Góralskim... 😫#WCQ | #WorldCup | #KierunekKatar pic.twitter.com/yWm69T6fuw — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 1, 2022

Lo cierto es que los dos futbolistas polacos citados justamente no son de los más virtuosos. No vinieron a chapear con Robert Lewandowski; sino con Glik (defensor ex Monaco y de basta trayectoria en el Calcio) y Góralski (uno de los habituales volantes centrales).

Por otro lado, si la pica hubiera sido con Lewandowski hasta habría tendido un poco más de "lógica". Porque, a pesar de que ambos son las máximas figuras de sus respectivas selecciones, el 9 del Bayern Munich realizó una polémica declaración contra Leo luego de que France Football le entregase el último Balón de Oro al rosarino y no a él.

Fuente: Olé