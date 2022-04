La aclaración del Dibu sobre su reacción ante el sorteo

Hace algunas horas se viralizó en redes un video de Emiliano Martínez "celebrando" al momento en el que a la Selección Argentina le tocó México como rival en el Grupo C de la Copa del Mundo, imágenes por las que en tierras mexicanas ya miran de reojo al arquero del Aston Villa. No obstante, minutos después del evento, Dibu había explicado en el Twitch de Olé que no es nada personal, sino que se trataba de la emoción por el sorteo.

"Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita (...) Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido. Igual lo vi con mi familia, mi suegro portugués y mi suegra, brasileña", explicó el ex Arsenal.

Con la posibilidad de que tocaran equipos como Alemania o Países Bajos, ni bien vio en la TV que los dirigidos por Gerardo Martino fueron anunciados como adversarios de Argentina en el Grupo C, Martínez pegó saltos de la emoción junto a su hijo por saber los rivales en la Copa del Mundo. Con su celular en mano, el arquero del seleccionado mostró gestos de alegría, actitud que, llamativamente, en México fue mal vista.

El video fue compartido por su esposa Mandinha y al instante reproducido en redes sociales, donde aficionados mexicanos lo tildaron de "soberbio" y de "subestimar" al Tri. Además, hubo hinchas colombianos que se acordaron de la situación vivida en la Copa América con Yerry Mina y compañía durante los penales de la recordada semifinal.

