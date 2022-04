Quiénes son los artistas latinos nominados al Grammy 2022

Después de la escandalosa entrega anual de los premios Oscar otorgados a lo mejor del cine por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, este domingo 3 de abril los Grammy celebrarán a los cantantes y compositores que durante el año causaron sensación con sus canciones. El prestigioso evento reunirá a artistas de todo el mundo y, por supuesto, no podía faltar la representación latina sobre el escenario y entre los nominados.

Dentro de las categorías consideradas para este 2022 resaltan algunas dedicadas a reconocer el talento latinoamericano. Tal es el caso de “Álbum Pop Latino”, donde el español Pablo Alborán (Vértigo), el guatemalteco Ricardo Arjona (Hecho a la Antigua), el cubano Álex Cuba (Mendó), la estadounidense Selena Gómez (Revelación) y los colombianos Paula Arenas (Mis Amores) y Camilo (Mis Manos) competirán por el galardón.

Cabe recordar que la protagonista de Only murders in the building fue nominada en dicha categoría debido al éxito que ha alcanzado con su disco en español durante aproximadamente un año. Hasta el momento, sus videoclips Baila Conmigo y De una Vez rondan por las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Selena Gómez

“Álbum de Música Urbana” es otra categoría encabezada por artistas latinos como Rauw Alejandro (Afrodisíaco), Bad Bunny (El Último Tour del Mundo), J Balvin (José), Karol G (KG0615) Y Kali Uchis (Del Amor y Otros Demonios), siendo esta última estadounidense-colombiana. Estas grandes estrellas del momento buscan alcanzar el reconocimiento luego de poner a bailar a millones con su ritmo.

Mientras tanto, Bomba Estereo (Deja), Diamante Eléctrico (Mira lo que me hiciste hacer: Deluxe Edition), Nathy Peluso (Clambre), Juanes (Origen), C. Tangana (El Madrileño) y Zoé (Sonidos De Karmática Resonancia), se encuentran nominados a mejor “Álbum de Rock Latino o Alternativo” y tanto las famosas agrupaciones como los exitosos solistas tratarán de resultar ganadores durante la 64° gala de premiación.

Durante años muchos artistas han encontrado un espacio dentro del regional mexicano, al grado de posicionarlo como una categoría dentro de los Grammys. En esta ocasión, quienes se encuentran considerados a mejor “Álbum Regional Mexicano y Tejano” son Aída Cuevas (Antología de la Música Rancherra Vol. 2), Christian Nodal (Ayayay: Súper Deluxe), Natalia Lafourcade (Un Canto por México Vol. 1), Mon Laferte (Seis) y Vicente Fernández (A mis 80).

Existe una gran controversia en torno al fallecido de El Charro

El Charro de Huentitán falleció el 12 de diciembre de 2021 tras permanecer alrededor de 4 meses hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, por problemas de salud derivados de una aparatosa caída que sufrió dentro de su rancho Los Tres Potrillos. De resultar ganador póstumo, el Ídolo de México recibiría sumaría un premio más a en carrera.

Dentro del listado también resalta Mon Laferte, la reconocida cantautora que dejó su natal chile para encontrar un hogar en México. Después de tocar en espacios públicos, encontró su gran oportunidad y a partir de ese momento ha luchado mantenerse vigente. Recientemente, la intérprete retomó su carrera luego de concebir a su primer hijo de nombre Joel.

Dentro de la categoría “Álbum Tropical” se encuentran nominados Rubén Blades y Robert Delgado &Orquesta por Salswing, El Gran Combo de Puerto Rico por En Cuarentena, Aymée Nuviola por Sin Salsa no hay Paraíso, Gilberto Santa Rosa por Colega y Tony Succar por Live I Perú.

El sonido del Jazz latinoamericano también brillará en lo alto con Chucho Valdes junto a Chick Corea (Mirror, Mirro), Arturo O’Farril yThe Afro Latin Jazz Orchestra (Virtual Birdland), Dafnis Prieto Sexteto (Transparency) y Miguel Zenón y Luis Perdomo (El Arte del Bolero), alguno de estos conceptos ganará el Grammy a mejor “Álbum Latin Jazz”.

Dentro del prestigioso evento J Balvin y María Becerra deleitarán al público con un show especial, además de otros artistas.