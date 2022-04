Francella: “La cultura de la cancelación es terrible”

Uno de los mejores comediantes argentinos de las últimas décadas, Guillermo Francella fue el rostro de populares propuestas cinematográficas como “Los bañeros más locos del mundo”, “Los Extermineitors”, “Un argentino en Nueva York” y “Papá se volvió loco”, entre otras.

En la década pasada se reconvirtió en un prestigioso actor dramático y pudo protagonizar títulos tan ambiciosos como “El secreto de sus ojos”, “Animal”, “El clan” y “El robo del siglo”.

Hombre agradecido y con códigos, vuelve a reunirse con Marcos Carnevale, quien lo dirigió en ese éxito imprevisto llamado “Corazón de León”. Por primera vez no tiene que pensar en llenar los cines. Netflix sirve de refugio para “Granizo”, en la que interpreta a Miguel Flores, un carismático meteorólogo autoproclamado como infalible, que cae en desgracia al fallar en pronosticar la precipitación a la que alude el título.

Noticias: Hace un par de años lo veíamos en “El robo del siglo” que llenaba los cines y en esta oportunidad veremos “Granizo” en Netflix. ¿Cómo vive ese cambio de paradigma?

Guillermo Francella: Bueno, es inevitable el cambio como decís. Nuestro trabajo no se modificó en lo más mínimo porque lo llevamos a cabo del mismo modo que como cuando un producto se exhibe en cines. El proyecto tuvo las mismas etapas: lectura del guión, preproducción, rodaje, postproducción. Que se exhiba en salas o en plataformas no nos ha modificado, pero lo que ha cambiado es la llegada de este nuevo universo al que recibo con los brazos abiertos, desde el punto de vista de la enorme fuente de trabajo que se está creando y que era el sueño de todos los artistas. Hoy en día nos cuesta mucho encontrar un equipo técnico porque gracias a estas nuevas productoras hay trabajo y se generan demoras en otros proyectos o hay que buscar a personas fuera de las planeadas. Así que bienvenida la llegada de las plataformas. Obvio que en pantalla grande tiene otra adrenalina, me gusta ver el cine en pantalla grande, pero me gusta esta forma también.

Noticias: En “Granizo”, su personaje, Miguel Flores, siempre acierta con el pronóstico del tiempo pero se equivoca una vez y lo tratan como un paria. ¿Esa es una muestra de la intolerancia que vivimos hoy en día como sociedad?

Francella: Más que la intolerancia, de esta nueva cultura de la cancelación, ¿no? Esta cosa de escrachar a alguien por una frase desafortunada, unos dichos políticamente incorrectos o, en el caso de Miguel, por haberse equivocado en un diagnóstico. No coincido en lo más mínimo con estos escraches, con denostar a alguien al que amabas hasta hace diez minutos. En este caso hay pérdidas importantes y disturbios por el granizo, pero el hombre se tiene que escapar, dejar el lugar en el que vive. Desde las redes disfrutan con vehemencia que el tipo esté destruído, lo ven desesperado y eso es como que los alimenta. No es un cambio de paradigma, es la sociedad, es algo terrible con lo que no comulgo en lo más mínimo. Pero me encantó transitarlo desde lo interpretativo porque en esta película ha sido uno de los factores más importantes. Con Marcos Carnevale creíamos en la importancia de hacer hincapié en el tema de la cancelación y paralelamente en lo que significa el éxito. Porque el éxito es efímero, en un minuto se pierde y tanto amor que te tenían no era verdadero. Como le dice la hija a Flores: “La gente no te quiere, papá, te querían porque acertabas todo. Dejaste de acertar una vez y te convertiste en un meme”. Pasás de amado a odiado. Es espantoso.

Noticias: Hablando de la cultura de la cancelación, usted hizo humor durante varias décadas. En este momento con el reinado de lo políticamente correcto, ¿es más difícil hacer humor?

Francella: Sin duda alguna. Buscar contenidos para la actualidad en un formato de sketch o de sitcom no es tan sencillo. Hay todo un cambio y habrá que adaptarse al mismo…o no transitar el humor. Encontrar la satisfacción de todo el mundo no es nada fácil.

Noticias: En sus últimas películas, “Animal”, “El robo del siglo” y ahora en “Granizo” está muy presente el tema de la paternidad. Usted tiene dos hijos que han decidido seguir sus pasos en la actuación, ¿cómo lo vive?