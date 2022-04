El PRO lanzó una corriente federal: "Debemos ampliarnos"

Se reunieron en Mendoza unos setenta dirigentes. El ex presidente, por Zoom, planteó que se volverá al poder en 2023. El jefe comunal pidió sumar otras fuerzas. El video de Bullrich.

Un hotel de Mendoza capital y más de setenta dirigentes, entre diputados y senadores, más referentes provinciales, pusieron primera ayer en el lanzamiento de PRO Federal (ProFe), una línea interna del partido que pretende tener mayor injerencia en las decisiones y el desarrollo territorial.

Con Mauricio Macri por Zoom desde Parma, Italia (donde participa del Mundial de Bridge) y Horacio Rodríguez Larreta como invitado principal, el encuentro sirvió para reforzar la idea de que Juntos por el Cambio podría volver al poder en 2023. Además hubo una fuerte arenga para que el PRO avance en una ampliación que permita incorporar otras fuerzas.

Quien estuvo ausente, con aviso, fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien grabó un video que fue mostrado en la cumbre. Bullrich tiene previsto un viaje a Estados Unidos y saldrá hoy.

Sin embargo el nacimiento de un ProFe fue leído como un cachetazo para la presidenta del partido: una forma elíptica de reclamarle mayor lugar.

De hecho, muchos venían planteando otro esquema en la toma de decisiones. Ejemplos: la intervención de Bullrich en La Rioja (un acuerdo con los radicales que destrozó al PRO provincial) o la intervención en Santa Cruz con la dirigente bullrichista Silvana Giudici, una histórica diputada radical que intervino en un partido que no era el suyo.

También el mensaje fue para el jefe de Gobierno: la idea original de quienes fueron germinando el encuentro fue que no haya dirigentes del Área Metropolitana.

Los principales convocantes fueron el diputado mendocino y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi (quien además fue el anfitrión del encuentro y uno de los animó el ProFe desde su nacimiento), el senador por Misiones, Humberto Schiavoni (ex titular del PRO nacional antes de Bullrich), y el diputado de Santa Fe, Federico Angelini.

A ellos se sumaron, entre otros, los senadores Ignacio Torres (Chbuut) y Alfredo De Angeli (Entre Ríos) y los diputados cordobeses Soher El Sukaria y Gustavo Santos.

“Vinimos a potenciar a cada argentino, con trabajo. Todo esto tiene que tener un compromiso profundo con el federalismo”, les planteó el ex presidente en su alocución, bajo el teléfono de uno de los líderes del encuentro. Y, con la seguridad que dio de que el año que viene JxC volverá a la Casa Rosada, dijo: “Que ese poder que nos van a devolver a dar en el 2023, sirva para destrabar todas las dificultades que tiene la Argentina”. El ex jefe de Estado no dio pistas sobre su futuro electoral. Pero, si bien originalmente iba a grabar un video o mandar una adhesión, pidió estar presente de manera virtual.

Por su lado, Larreta, con un discurso de pre candidato presidencial también se hizo presente. Allí les expresó: “Estoy para ayudar en todas las provincias. Voy a recorrer todo el país porque Argentina necesita un cambio y tenemos que ganar y con qué ganar”.

El jefe de Gobierno agregó una máxima que viene planteando hacia el interior de JxC. “Debemos ampliarnos porque con lo que tenemos, no nos alcanza. Tenemos que tener grandeza y amplitud para frenar el proceso de deterioro que lleva adelante esta gente en la Argentina. Un mandato más de esta gente y es una catástrofe”, apuntó.

Por su parte, Bullrich envió un video donde manifestó: “Les mando fuerza y coraje para poder avanzar”.