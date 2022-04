Incidentes en un acto de Malvinas con Guillermo Moreno

Fue en Buenos Aires, donde se encuentra un Monumento a los Caídos. El ex secretario de Comercio Interior se presentó con una comitiva y dio un discurso.

Hubo incidentes en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, en el Monumento a los Caídos, lugar histórico donde todos los años para el 2 de abril se llevan ofrendas florales por los soldados de Malvinas.

Allí, llegó Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, acompañado por una comitiva que portaba una bandera argentina con una cinta negra y otras con la imagen de Perón y Evita.

Qué sucedió

La presencia y el discurso del ex funcionario peronista no fue del agrado de los presentes y de los ex combatientes, que lo abuchearon y en medio de sus palabras entre los presentes comenzaron los empujones.

Para los veteranos y familiares de caídos, fue una ofensa la presencia de Moreno quien tiñó el evento como un acto político cuando es un día para recordar.

Moreno dijo que los peronistas tenían todo el derecho de hacer un reconocimiento a los ex combatientes, pero no fue del gusto de los presentes.

Después del momento tenso entre los participantes del acto y Guillermo Moreno, el acto conmemorativo pudo desarrollarse normalmente y sin mayores inconvenientes.