Hallaron muerto al hermano de Daniela Cardone

Daniela Cardone no tenía ningún tipo de relación con el hermano, Fabio.

Daniela Cardone no tenía ningún tipo de relación con el hermano, Fabio.

La noticia la dieron a conocer los medios locales, que consignaron que el cuerpo del hombre, que viviría en la indigencia, fue hallado sin vida este viernes en una construcción abandonada.

Fabio Cardone fue encontrado tras haberse precipitado desde la altura de un edificio en construcción al que había ido a dormir. La autopsia determinará si cayó dormido en el hueco donde irá el ascensor o su muerte tuvo violencia.

A la noche, Daniela habló en LAM. Consternada por lo ocurrido, contó cómo se había enterado. “Esta mañana me avisó mi hermana Romina que vive cerca de Viedma”, señaló. Y respecto a la causa de muerte, detalló: “Le están haciendo una autopsia, aparentemente se cayó de un edificio de construcción en Viedma. Todavía no sabemos nada, justo es fin de semana y encima feriado, así que hay que esperar a que realmente nos den la información”, aseguró.

La modelo desestimó las versiones de que Fabio estaba en situación de calle. ”Él tenía su departamento, pero por ahí tenía algunas juntas que no sé si hablar de ese tema, pero realmente lo que él elegía hacer era su vida. Él estaba bien, pero lo ya tenía una edad que eran sus decisiones algunas cosas. Eso que dicen que él vivía en ese edificio no es así”, enfatizó.

Respecto a la relación con Fabio, que era padre de tres hijos, señaló: ”La verdad es que ahora hace mucho que no hablábamos. (Mi hermana) Romina es la que estuvo más presente por vivir cerca.

Es un shock grande. Es tremendo esto de no saber, hasta que decida el juez. Yo no puedo creer que sea él. Estoy muy consternada y no les puedo decir más nada”, completó conmovida por el mal momento que le tocaba vivir.

Mendigaba en la calle

Según otros medios periodísticos de Viedma, en los últimos tiempos Fabio Cardone se ganaba la vida vendiendo bolsas o pidiendo colaboraciones a los transeúntes. Era habitual verlo en la plaza Alsina, por la calle Buenos Aires o en la puerta de alguna entidad bancaria mendigando dinero.