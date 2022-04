Jim Carrey aseguró que se retira de la actuación: "He hecho suficiente

Jim Carrey aseguró que se retira de la actuación: "He hecho suficiente

Apunto de estrenar su próxima película en cines, Jim Carrey anunció que se está retirando de la actuación. El ganador de los Globos de Oro por su trabajo en films como"The Truman Show" (1998) y "Man on the Moon" (1999), asegura que en esta instancia de su vida su dedicación se encuentra mayormente en su tranquilidad personal.

"Bueno, me estoy retirando... probablemente. Hablo en serio, sí", sostuvo el actor, en diálogo con programa Access. Y es que una declaración de estas características tiende a activar las alertas en el público, seguidores y fans.

"Depende de si los ángeles traen algún tipo de guión que está escrito con tinta dorada que me diga que será realmente algo importante para que la gente la vea", añadió, acerca de aquello que lo haría cambiar de postura. "Podría continuar en el camino, pero me estoy tomando un descanso.

Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me encanta poner pintura sobre el lienzo. Amo realmente a mi vida espiritual y siento que... y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente", sostuvo.

La decisión del actor, llega luego de atravesar momentos dolorosos tales como el suicidio de su ex pareja, Cathriona White, y problemas legales que enfrentó posteriormente. Esto generó un cambio de hábitos en su rutina -como abocarse a la pintura- que prioriza en su presente. Situaciones que plasmó en el documental "I Need Color" (2017).

Carrey se encuentra por estrenar en cines "Sonic 2" (dirigida por Jeff Fowler), la segunda parte de la franquicia que adapta la historia del personaje de videojuegos, donde interpreta al Doctor Eggman.