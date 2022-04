Red Hot Chili Peppers tiene su estrella en el Paseo de la Fama

La banda rockera californiana Red Hot Chili Peppers (RHCP), que ostenta casi 40 años de trayectoria en la escena alternativa, llegó este jueves al Paseo de la Fama de Hollywood. “Caminé por cada una de esas estrellas, cada vereda, cada grieta, cada una de ellas. Ser reconocido y ser parte de esta acera significa mucho para mí”, declaró el bajista Flea, luego de descubrirse la placa que está ubicada en el número 6212 del icónico Hollywood Boulevard.

El reconocimiento para la banda integrada por el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith logrará que el grupo reciba la estrella 2717 en ese tradicional espacio de la ciudad de Los Ángeles.

George Clinton, quien produjo el álbum "Freaky Styley" (1985), presentó a la estrella junto a Woody Harrelson, Bob Forrest y la maestra de ceremonias Nicole Mihalka, presidenta de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood, detalló el portal Variety.

Desde su nacimiento en 1983, RHCP publicó una docena de álbumes entre los que destacan, “Mother's Milk” (1989), “Blood Sugar Sex Magik” (1991), “Californication” (1999), “Stadium Arcadium” (2006) y el más reciente “Unlimited Love” (2022).

“Los muchachos de nuestra ciudad natal de Hollywood finalmente vinieron a recoger su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hemos estado esperando que se liberen de sus apretadas agendas para dedicarles su estrella y estamos encantados de darles la bienvenida a nuestra familia”, declaró Ana Martínez, productora del Paseo hollywoodense.

“Unlimited Love”, el nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers

Publicado el 1º de abril, es el duodécimo trabajo de la banda californiana, que tiene un sonido nuevo, más fresco. "Black Summer" fue su primer adelanto que está influenciado por Jimi Hendrix. El segundo single, “Poster Child”, llevó el grupo a un paseo hacia su costado más groovero. “Not the One”, fue su tercer corte. El álbum cuenta con 17 canciones.

El guitarrista Frusciante contó que trabajaron en “más de 50 canciones” durante las sesiones con el icónico productor Rick Rubin, que trabajó con ellos en "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), By The Way (2002) y "Stadium Arcadium" (2006). “Tenemos suficiente cosas grabadas que nos encantan”, completó.

La próxima gira de Red Hot Chili Peppers

En septiembre, el grupo contó en sus redes sociales que volverán a girar por los escenarios del mundo con un divertido video que protagonizan los cuatro integrantes de la banda. El tour comenzará en junio y el grupo decidió invitar a diferentes artistas para que sean sus teloneros en este tour, entre los que se incluyen Anderson.Paak, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes, y Thundercat.

