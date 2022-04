Wanda Nara no suelta a La China Suárez en redes

Con el fin de mostrar su look, la esposa de Mauro Icardi hizo una publicación que no pasó desapercibida y todos apuntaron directamente a la actriz

Se puede decir que una vez más, Wanda Nara arremetió contra la China Suárez de una manera muy especial. Con el fin de mostrar su look, la esposa de Mauro Icardi hizo una publicación en Instagram que no pasó desapercibida y todos apuntaron directamente a la actriz.

"Cualquier mujer puede estar buena, pero no cualquiera es una buena mujer", manifestó Wanda Nara junto a una foto suya frente a un espejo.

"Team Wanda Ever", "Que linda que es La China Suarez..." y "Hermosa Wandita sos siempre la numero one, podrán copiarte, pero nunca igualarte", le escribieron algunos de sus fanáticos.

Wanda le hizo frente a los rumores de infidelidad

Wanda Nara habló de los rumores que la vinculan en una historia de amor con su guardaespaldas argentino y una supuesta infidelidad a Mauro Icardi en su visita a Argentina. Enojada, la mediática se pronunció en las redes sociales y esclareció la situación.

Esta historia comenzó, el pasado viernes, cuando el periodista Diego Esteves afirmó que Wanda Nara habría estado a los besos con Agustín Longueira, su guardaespaldas cuando la empresaria viajó a Buenos Aires en diciembre.

Según el periodista, Wanda Nara salió una noche con amigas y habría tenido una noche de pasión con su guardaespaldas. "Cuando ya no había gente ella le dijo 'pasá a la pieza'. El granadero estaba bebido y lo que cuenta el entorno es que ingresa a la habitación y Wanda habría estado ahí en bata con su pelo mojado", explicó. Sin embargo, no pasó a mayores porque aseguran que el joven se habría quedado dormido.

"Una fuente muy confiable dice que él ya tiene pasajes para ir a Francia para verse con ella. Además, ella le mandó una gorra desde allá de obsequio para que no se olvide de ella", sumaba el pasado viernes Diego Esteves en "A la tarde"

Este domingo y frente a estos escandalosos rumores, Wanda Nara.se pronunció en sus redes sociales: "No es necesario aclarar que todo es más que mentira pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender".

Fuente: ElTrece tv