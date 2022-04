Desesperada, una jubilada asegura: “No tengo para comer”

Lo último que imaginó Luisa Villegas durante sus años de trabajo fue que, a esta altura de su vida, cuando ya pasó los 70, iba a encontrarse en situación de indigencia y desesperación.

Después de aportar toda su vida, percibe la jubilación mínima, es decir, 32.000 pesos, que no llegan a 25.000 con los descuentos. Su angustia la llevó a redactar una carta, publicada en Los Andes, bajo el título “Me veo obligada a pedir ayuda”.

Viuda, madre de dos hijos –uno de ellos fallecido- y oriunda de Lavalle, Luisa contó que aportó religiosamente todos los años trabajados en diversos lugares, como el Correo, escuelas y, por último, en el Registro Civil del distrito de Asunción, donde se desempeñó 22 años como oficial público.





También supo ser cocinera y hacer tareas domésticas en casas de familia para que a sus chicos no les faltara nada, aunque todo eso fue en negro. Luisa sufría violencia de género, su matrimonio tambaleó siempre y no sabía hasta cuándo contaría con el aporte de su esposo.

La sorpresiva muerte de Omar, uno de sus hijos, la dejó “bloqueada”.

Por eso, el último tramo de su vida activa lo cumplió en una dependencia diferente, siempre dentro del Registro Civil. “Esto generó que hiciera menos aportes y que hoy, insisto, perciba 32.000 pesos de jubilación, que se reducen a 24.800 por los descuentos. No me alcanza. Si compro la comida no puedo pagar los impuestos ni los medicamentos”, resumió, angustiada.

Luisa forma parte de la franja de jubilados que engrosa las cifras de pobreza difundidas recientemente, muchos de los cuales han comenzado a pedir alimentos en merenderos y comedores. Ella posee el agravante de que no tiene a quién pedirle ayuda.

“Mi hijo ya formó su familia y no puede colaborar conmigo. Su sueldo también es muy escaso, 35.000 pesos, y va a ser papá. Ruego a las autoridades que me escuchen. La carta que escribí tiene como fin conseguir un refuerzo alimentario, pero aprovecho esta oportunidad para recordar que mi jubilación, además de no cubrir mis necesidades básicas, no es la que corresponde”, se quejó.

Y agregó: ”Aporté toda la vida. Me enfermé de tristeza y quedé con el alma rota cuando mi hijo falleció de un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y no apelé en su momento. No podía apelar, no estaba en condiciones. No merezco estar ganando esto, es indigno. No me alcanza, es la manta corta, me tapo de un lado y me destapo por otro”.

Tiempo atrás, para poder salir a flote, sacó un préstamo en la Anses. Ahora le resulta imposible devolverlo y, al mismo tiempo, vivir.



“Antes de la muerte de mi hijo me entregaron mi casa en un barrio de viviendas de Costa de Araujo, pero no puedo mantenerla. Tengo que arreglarla y me resulta imposible, aunque tampoco tuve ganas”, continuó Luisa, en alusión a su duelo, para agregar: “Hay testigos que saben todo lo que he trabajado en mi vida”.

Indignada, además, con las jubilaciones de privilegio “de tantos funcionarios corruptos del país” -la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner percibe 100.000 pesos por día en concepto de jubilaciones y pensiones- Luisa siguió reclamando ayuda a todos los estamentos públicos.

“Presidente, gobernador, intendente. Tengan un poco de corazón, de sensibilidad. Soy una jubilada del PAMI que no tiene ni siquiera para comer. No tengo un sueldo digno y trabajé religiosamente toda mi vida. Aporté como toda ciudadana que se desempeñaba en blanco. Y hoy estoy sufriendo lo peor de mi vida, porque a la pérdida de un hijo le sumo la pobreza”, concluyó.