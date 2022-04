Lanata lapidó a Dady Brieva: "Que se calle la boca"

Jorge Lanata fue lapidario y apuntó contra Dady Brieva por defender durante muchos años al kirchnerismo. Si bien recientemente el actor se mostró decepcionado del gobierno de Alberto Fernández, el conductor hizo memoria y recordó todas las veces que estuvo a favor.

El conductor de "Lanata sin filtro" (Radio Mitre) explotó contra el ex "Midachi" mientras hacía el pase radial con Eduardo Feinmann y debatían sobre la inflación en Argentina. "Todo está cambiado: los precios mayoristas están más caros que los minoristas, pasa con el gasoil; los autos usados están más caros que los nuevos. Te das cuenta que esto no es normal, está todo al revés", expresó Jorge.

"Y bueno, el poder lo tiene la vice, todo al revés”, acotó Feinmann, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner. "Es como dice Dady Brieva: volvieron al pedo", agregó haciendo alusión a la frase del actor para referirse al "Frente de Todos".

"Dady Brieva, después de todas las barbaridades que dijo a favor (del gobierno), mejor que se calle la boca un tiempo", pidió Lanata, mientras Feinmann recordó: "Con esa barbaridad que dijo, que le encantaría ‘agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio’ cuando hubo un banderazo. ¿Te acordás? ¡Qué barbaridad!". "Sí, yo lo hice en mi programa con los soldaditos. Es como decía Julio Grondona: ‘Todo pasa’”, cerró Jorge.

Qué dijo Dady Brieva sobre el gobierno de Alberto Fernández

A mediados de marzo, Dady Brieva estuvo en diálogo con el ciclo "Caballero de día" de Radio El destape, se refirió a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y dijo: “Nadie quiere mover nada para que no se caiga la jenga”. “Estoy tratando de entender la jugada y no se cómo es. Soy un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar, y no tengo que entender la cosa. Pero en política y en mi partido, en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que van al resultado, que en definitiva no juegan, te queda muy poco para conducir”, siguió.