Qatar 2022: El look de Lionel Scaloni para el sorteo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, y dos de sus colaboradores más cercanos en el cuerpo técnico, Roberto Ayala y Walter Samuel, llegaron este jueves a Qatar para participar del sorteo de los grupos del Mundial. Allí se lo verá como casi nunca: vestido de gala. De ese look ya se conoció un avance luego de que el santafecino participara de una campaña para una marca de indumentaria.

Por un tiempo, lo que dure la esperada gala de la FIFA, Scaloni tendrá que salir de su habitualidad de vestirse de ropa deportiva: “Ya ponerme el traje se me complica, me gusta estar cómodo, ja”, había anticipado sobre un detalle que no es tal para alguien que no acostumbra a la formalidad en la vestimenta.

El look de gala de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico

Sobre el sorteo, Scaloni mencionó en la última doble fecha de las Eliminatorias: “Pase lo que pase va a ser difícil, no me pongo a hacer cuentas como algunos integrantes del cuerpo técnico, que usan un programa que apretás y va cambiando continuamente y va simulando, te volvés loco, ja”, dijo

Tanto Scaloni como los demás integrantes del cuerpo técnico de la Selección que estará en Doha para el sorteo, y los demás integrantes de la delegación argentina, se hicieron el traje a medida con una reconocida marca de indumentaria argentina.

“Pase lo que pase, cuando termine el sorteo tenemos que decir que es difícil porque es imposible que sea bueno. Hay que jugar con todos, hacerlo de la mejor manera. Un Mundial es una ocasión única y es tan impredecible que no se sabe lo que puede pasar”, mencionó el entrenador argentino sobre lo que toque.

Por su parte, una periodista le preguntó si tenía algún deseo particular para el sorteo y Scaloni sorprendió a todos con una respuesta insólita: “Si tengo que pedir un deseo para el sorteo, es que me pasen directamente a octavos, ja”.