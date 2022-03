Cinthia Fernández discutió al aire con un líder piquetero

Con su personalidad combativa, Cinthia Fernández casi se terminó convirtiendo en una especie de referente en contra de los piquetes. Son varios los cruces que tuvo con dirigentes gremiales, porque los constantes cortes de tránsito la afectan en su rutina diaria y considera que los reclamos deberían tomar otra forma.

En este sentido, y en medio de la inmensa manifestación que tiene lugar en la Avenida 9 de julio desde este miércoles a las 18 horas y que organizaron diferentes organizaciones para pedir por más planes sociales, la panelista tuvo un nuevo enfrentamiento con Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. “Si no marchan, no cobran”, fue la frase que le espetó ella y que desencadenó el tenso ida y vuelta.

“Yo podría decir muchas cosas de las que hace Cinthia...”, le retrucó Belliboni. A lo que Fernández, furiosa, respondió: “Contame, a ver, machirulín”. “No quiero entrar en un terreno personal, yo quiero responder problemas sociales”, contestó él. Pero la bailarina insistió en saber qué era lo que insinuaba sobre ella. “Yo no tiro piedras, no soy corrupta, no paso lista, no cobro para ir a la marcha, no busco reemplazo, contame qué hago. No tengo ningún plan, tengo tres laburos. Contame qué hago yo, a ver si sos tan guapo. Si tenés los hu...decilo ahora”, enumeró enojada.

En ese momento, intervino Fabián Doman, quien expresó: “Es lógico que se sienta aludida. Aclarado el punto de Cinthia”. Sin embargo, ella siguió: “No, a mí no me aclaró, porque la colita ésta, la tengo bien limpia, yo no sé si vos podés decir lo mismo. Mantenemos vagos”.

“No voy a aceptar nada de todo eso que dijo”, volvió a replicar el dirigente, pero la ex angelita no lo dejó seguir. “Yo tampoco acepto que vos me amenaces. Si tenés algo para decir, sacalo, porque yo la cola la tengo bien limpia, no soy delincuente como vos”, continuó a los gritos, actitud que molestó a Belliboni. “Si a idea es gritar...Lo que está diciendo es delincuente, chorro, nos dice vagos, atorrantes, que le pagamos a la gente. Le pido por favor que sea respetuosa”, atinó a responderle. De todas formas, ella continuó reforzando su idea: “Un montón de gente de su Polo Obrero lo dice en vivo”. “Es imposible hablar así”, cerró él mientras el conductor retomó el diálogo para profundizar sobre los reclamos de los manifestantes.

El piquete

En tanto, en horas del mediodía de este jueves, algunas de las agrupaciones que se manifiestan frente al Ministerio de Desarrollo Social realizaron un corte sobre la Autopista 25 de Mayo y la Policía de la Ciudad lo desalojó casi una hora después. La protesta genera caos de tránsito en la zona del centro porteño.

Esta mañana, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, habló del conflicto: “El ministro recibió antes de la protesta a quienes están acampando en la 9 de julio. Ellos (por los movimientos que realizan el acampe) tenían decidido un plan de lucha en el que iban a realizar tres acampes y este era el segundo. Decidieron llevarlo adelante igual aunque las negociaciones estaban iniciadas. Confiamos en que las negociaciones puedan retomarse. La propuesta es la reconversión de planes en trabajo genuino”. Y, desde la oficina de Zabaleta adelantaron que no habrá nuevas reuniones hasta que terminen las protestas.