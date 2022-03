Transfemicidio de “Power” Benitez: habrá un nuevo juicio

El fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios II, Carlos Sale, se refirió al recurso de impugnación extraordinario que fuera resuelto a favor del Ministerio Público Fiscal para que Ricardo “Cupé” Puenzo vaya nuevamente a juicio.

"Ha sido un caso muy difícil y el Ministerio Público Fiscal ha puesto todas sus capacidades para llegar a la verdad real. Ricardo Puenzo estuvo prófugo mucho tiempo (luego del hecho), casi una semana, oportunidad, donde escondió el arma y el teléfono celular. El tribunal no interpretó efectivamente las pruebas como debía y mediante el beneficio de la duda, trayendo una teoría del caso prácticamente inverosímil, resolvió absolverlo por el beneficio de la duda”, explicó el fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, Carlos Sale, al referirse a lo resuelto en la primera etapa por el tribunal el 9 de junio del año pasado.

“Como pensamos que fue una tremenda injusticia fuimos al tribunal de impugnación, que confirmó la sentencia precedente, por lo tanto, y de la manera más responsable posible iniciamos un recurso de impugnación extraordinario a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. En ese marco, nos referimos a los agravios por parte del tribunal de grado y de alzada. Por lo tanto, la Corte acogió nuestros argumentos y hoy tenemos la posibilidad de ir nuevamente a juicio donde esperamos poder hacer Justicia con el caso”, detalló Sale, sobre el procedimiento seguido. “Nos ocupa una víctima vulnerable y que se encuentra protegida legalmente porque la norma especialmente habla que hay que tener una perspectiva especial. Debemos enriquecer no sólo la investigación sino también las resoluciones que pesan sobre esas investigaciones. Enriquecer en el sentido de tener perspectiva de género como nos ordena la ley”, expuso el investigador.

Las contradicciones de un testigo clave

Consultado por los dichos durante el juicio por parte del testigo presencial, Diego Mercado, el representante del MPF fue contundente: “Yo hablé con Mercado ese mismo día que fue el hecho y me dijo que de la cara de la persona que había efectuado los disparos no se iba a olvidar nunca. Incluso, luego de salir de su operación, a los varios días se hizo un reconocimiento en rueda de persona y señaló a Ricardo Puenzo como la persona que había efectuado los disparos, de forma inequívoca, clara, precisa y contundente. Increíblemente cuando hacemos el juicio oral ya no le había visto la cara y ya no lo había visto disparar. Pero lo mismo pudimos probarlo por intermedio de otra testigo, que estuvo con el momentos antes. Hubo muchas pruebas concomitantes, alrededor de esto, que lo hacían inexorablemente responsable de este homicidio”.

Las evidencias

En su alegato, el fiscal Carlos Sale, había solicitado la prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género, transfemicidio y por el uso de arma de fuego contra Alejandra “Power” Estefanía Benites, en concurso real con el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en perjuicio de Diego Ramón Mercado. Durante el juicio, profesionales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se refirieron a las pericias balísticas y a los 3 proyectiles alojados en el cuerpo de la víctima. “Esos proyectiles de acuerdo al largo, diámetro y peso, comparado con material referente que tenemos en el laboratorio corresponderían al calibre 9 mm”, precisó uno de los expertos. Asimismo, afirmó que las vainas, recolectadas en la escena, serían de un arma de ese calibre. Por su parte, efectivos de la División de Homicidios hicieron mención a los allanamientos realizados en La Rioja al 700 y en una vivienda de Yerba Buena (donde vive la madre del principal imputado). En el primero, fueron secuestrados un automóvil, una motocicleta de baja cilindrada y una pistolera (que sirve para el trasporte de una pistola). En tanto, en el segundo, se incautó una pistola Bersa Thunder 9 mm, una carabina 22 mm y elementos balísticos (cartuchos de diferentes calibres).

Sin embargo, y pese a todas estas evidencias, el tribunal resolvió absolver a Ricardo Horacio Puenzo “por el beneficio de la duda”.

El hecho

El día 5 de noviembre del año 2020, a las 05:30 horas aproximadamente, se encontraba la víctima, Alejandra Estefanía Benites, junto a Diego Ramón Mercado ingiriendo bebidas alcohólicas (latitas de cerveza) en Ayacucho al 900, casi Avenida Roca. En un momento llegó al lugar a bordo de una moto Crypton de baja cilindrada el imputado Ricardo Horacio Puenzo, alias “Cupé”. Luego de conversar unos instantes con la víctima se produjo una discusión con Benites, alejándose Mercado del sitio. “Vos no sos nadie para venir hacerte acá el no sé que”, le habría dicho la víctima, según el testimonio realizado por el testigo, tanto en sede policial como judicial. Seguidamente, Puenzo extrajo un arma de fuego y efectuó seis disparos contra la humanidad de Alejandra y cuatro contra Mercado. Provocando la muerte casi inmediata de la mujer trans, mientras que el masculino resultó herido y trasladado al Hospital Centro de Salud. Posteriormente, el imputado se dio a la fuga, llevando consigo el arma de fuego. Permaneció prófugo varios días hasta que decidió presentarse.