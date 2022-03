El gobierno garantiza el servicio de gas en invierno

La portavoz Gabriela Cerruti aseguró este jueves que el Gobierno puede garantizar que no va a faltar gas en invierno. “Estamos tomando todas las medidas necesarias que no haya faltante y que los precios internacionales no impacten”, señaló en conferencia de prensa.

“La Argentina va a tener que importar este año menos gas que en años anteriores y esto tiene que ver con el crecimiento de explotación de gas de Vaca Muerta. Ya es auspicioso que este año vamos a tener que importar bastante menos”, dijo Cerruti. Y detalló que se pasará de importar 15% a 10% de la demanda de gas.

Cerruti anticipó que el ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez están llevando adelante negociaciones cuyos resultados se van a conocer la próxima semana.

Qué pasará en el NOA

Con la llegada de los días más fríos, y sin certezas sobre los volúmenes de gas que garantizará Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPF) a Integración Energética Argentina (antes Enarsa), crece en los sectores industriales de Tucumán, Salta y Jujuy el temor de caer en las restricciones que años atrás paralizaron procesos fabriles y generaron desabastecimiento de insumos, cierres de plantas, reducciones de turnos laborales y pérdidas económica.

Por todo ello, y ante la inminencia de restricciones que se ven venir hacia fines de abril o comienzos de mayo, las uniones industriales de la región pidieron al gobierno nacional que garantice un cupo razonable para sostener la producción regional.

En diferentes informes, tanto oficiales como de consultoras del sector energético, Salta y Tucumán aparecen como las provincias más expuestas a las restricciones, por su fuerte dependencia al gas boliviano para mantener en funcionamiento sus centrales de generación eléctrica y cubrir otras demandas industriales.

Fuente: Infobae