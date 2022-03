¿Que es la afasia, el trastorno que afecta a Bruce Willis?

El famoso actor Bruce Willis deja el cine porque sufre afasia, según ha anunciado su familia en las redes. Despejamos algunas dudas sobre este síntoma, que no es enfermedad ya que es una manifestación por lesiones debidas a otras causas.



¿Cuáles son los síntomas de la Afasia?

Hablar con oraciones cortas o incompletas

Decir oraciones sin sentido

Sustituir una palabra o un sonido por otro

Decir palabras irreconocibles

No comprender conversaciones de otras personas

Escribir oraciones sin sentido

¿Cuáles son los tratamientos posibles para la persona con afasia?

Existen numerosos tipos de tratamiento para las personas con afasia. El tipo de tratamiento depende de las necesidades y los objetivos del paciente. Existen programas especializados la tecnología para conseguir avances y existen también métodos menos formales. Para muchos, lo más apropiado es una combinación de tareas formales e informales. Un enfoque utilizado por algunos patólogos del habla y el lenguaje es el enfoque global de enriquecimiento y calidad de vida para el tratamiento de la afasia. Sin embargo, éste no es el único tratamiento posible.

Es importante saber que no todas las personas afásicas tienen las mismas dificultades en el lenguaje. Algunas tienen dificultades para hablar, otras para comprender lo que se les dice, algunas no pueden encontrar las palabras que necesitan para expresarse y otras deben esforzarse por seguir una conversación. Algunas veces, la afasia es leve y puede no ser tan evidente.

En otros casos, puede ser muy severa y afectar el habla, la escritura, la lectura y la comprensión del lenguaje.