Lanata criticó a Dady Brieva: “Se tiene que callar la boca”

Hace unos días, Dady Brieva sorprendió a la opinión pública con una sentencia política. De reconocida militancia peronista, el ex Midachi hizo una cruda evaluación de los pocos más de dos años de gobierno del Frente de Todos. Fue en una entrevista con radio El destape, donde el actor admitió estar decepcionado con el Gobierno de Alberto Fernández, en medio de un contexto complejo en la Argentina, con fuertes problemas sociales y económicos. Además, señaló que tiene esperanzas de que Cristina Kirchner se presente como candidata en 2023, ya que considera que es la única capaz de mejorar el rumbo del país.

“Yo no soy analista, yo soy peronista. Tengo una estética y una forma de vida por la cual me he manejado toda mi vida en todo sentido. Yo no necesito analizar mucho más y saber mucho más para saber cómo deberían ser las cosas. Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Hasta ahora no cumplimos las cosas. Y ya sé que hubo pandemia”, agregó hace unos días en el programa Caballero de día. Y completó con una analogía en la que comparó a los peronistas con los bomberos: “Nosotros sabíamos apagar el fuego. Y en los momentos de emergencia cumplimos en la historia, y salíamos y le dábamos de comer a la gente, y eso no está ocurriendo”.

Gran repercusión

Sus palabras no quedaron ahí y generaron repercusión en la opinión pública, a ambos lados de la grieta. Y en las últimas horas, fueron retomadas por Jorge Lanata y Eduardo Feinmann en su habitual pase en Radio Mitre. Este miércoles, cerca de las 10, en la transición entre Alguien tiene que decirlo y Lanata sin Filtro, los conductores y sus respectivos equipos hablaban de algunas paradojas de la Argentina de hoy.

Mientras sonaba de fondo la voz de María Elena Walsh cantando “El reino del revés”, Lanata puso el énfasis en que los precios mayoristas están más caros que los minoristas, poniendo como ejemplo el precio del gasoil, y que los autos usados son más caros que los nuevos. “Esto no es normal, está todo al revés”, concluyó. Su colega se prendió en el juego y sumó una opinión: “El poder lo tiene la vice, todo al revés”, apuntó en relación a Cristina Fernández de Kirchner. Y a continuación retomó la frase del ex Midachi para sumarla a la conversación: “Es como dice Dady Brieva: volvieron al pedo”.

Al escuchar el nombre del actor, Lanata acotó: “Dady Brieva, después de todas las barbaridades que dijo a favor, que se calle la boca. Otro que se tiene que callar la boca un poquito”, señaló. “Por supuesto”, avaló Feinmann y recordó otra frase del humorista que había traído polémica. “Con esa barbaridad del bowling. ‘Me encantaría jugar al bowling en la 9 de Julio’, ¿te acordás?, acotó.

Los dichos en cuestión, Dady los había manifestado en su programa de radio, llamado casualmente Volvimos mejores, donde manifestó: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea”, que le valieron una denuncia por instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen. Claro que Lanata se acordaba, y puso sobre la mesa la representación que había hecho en su programa de El Trece, Periodismo para todos: “Sí, yo le hice soldaditos y le puse un camión chiquito de juguete, me acuerdo”, cerró.

Fuente: TELESHOW