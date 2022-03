Organizaciones sociales acampan en Plaza Independencia

La típica postal de Plaza Independencia se vio alterada en la noche del miércoles, cuando en el marco de una protesta nacional fue el lugar elegido para realizar un acampe por parte de organizaciones sociales. La medida se mantendrá hasta el mediodía del viernes.

¿Cuál es el reclamo?

Los manifestantes exigen trabajo genuino, piden se regularice el envío de alimentos para los comedores barriales y rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El acampe se enmarca en una protesta nacional impulsada por referentes del Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR-, Barrios de Pie/Libres del Sur, MST Teresa Vive, el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y fracciones del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), entre otras organizaciones sociales.

"Estamos solicitando al gobierno nacional más trabajo genuino. Somos millones de personas que necesitamos trabajar, vivimos en los barrios y sostenemos los comedores del lugar", declaró Analía, una de las integrantes de los movimientos sociales de Tucumán.

"Tenemos cuadrillas de trabajo en cada barrio. Nosotros no somos planeros como dicen, nosotros trabajamos. Tenemos cuadrillas de trabajo de carpintería, panadería, cocinas, costura y diferentes trabajos", enumeró.

Consultada por las dificultades para sostener un comedor en un barrio tucumano en plena crisis social y económica, denunció que "la ayuda nacional no está llegando". "Es una miseria lo que están dando, nos mandan polenta y yerba. Tenemos que ver cómo solucionar nosotros los comedores, sale todo de los mismos compañeros. No podemos dejar a los chicos sin merienda o sin comer, no le podés decir 'hoy no tengo'", sentenció.

En tanto, Laura, otra manifestante enfatizó que "nosotros pedimos trabajo genuino, espacios de trabajo", y aclaró que "no queremos nada de arriba, no queremos que nos digan planeros ni que queremos un plan: queremos más puestos de trabajo para más compañeros".

Sobre el acuerdo del Gobierno con el FMI, planteó: "¿Por qué el pueblo tiene que pagar esa deuda? No es justo que la gente no tiene ni para comer, pagar la luz o el agua y tenemos que de nuestro bolsillo pagar esa deuda".

