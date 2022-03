Urtubey: "Los políticos hemos destruido a la Argentina"

El exgobernador de Salta hizo autocrítica y dijo que "a política y los políticos somos parte del problema y no de la solución".

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, habló sobre la actualidad del país e hizo un llamado a toda la dirigencia: "Los políticos, y me incluyo, hemos destruido a la Argentina«. A su vez, el excandidato a vicepresidente de Consenso Federal junto a Roberto Lavagna manifestó «la Argentina hace mucho tiempo que no tiene un proyecto de país".

En diálogo con A24, el exmandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, remarcó que "está todo roto y es culpa de la política". De esa manera, destacó que "los políticos, y me incluyo, hemos destruido a la Argentina". Además, agregó "lo primero que hay que hacer es asumir la realidad y es que hoy la política y los políticos somos parte del problema y no de la solución".

Por su parte, Urtubey habló sobre las imágenes del acampe. En ese sentido, manifestó «es parte del fracaso, es la foto que muestra en carne y hueso cómo la mitad de los argentinos están por debajo de la línea de pobreza«. De esa manera, remarcó "hay un dato de la realidad y es que cualquier cosa que se quiera hacer requiere confianza y hasta que este gobierno cambie no va a haber, ya lo sabemos".

En ese sentido, manifestó "o empezamos desde ahora a construir las bases para una Argentina sustentable a futuro o dentro de dos años pasa lo mismo». A su vez, habló sobre el Gobierno Nacional y mostró su preocupación: «eso está perdido. Esperemos que no se rompa todo mucho más". Es que las grietas en el oficialismo son cada vez menos disimulables.

Por otro lado, Urtubey exclamó que "en un país donde nadie se hace cargo de nada, en donde todo es culpa del otro y en donde los que tienen que laburar no laburan, lo primero que tenes que saber es qué querés hacer". En ese sentido, destacó que "da bronca y vergüenza que pasen estas cosas. Es por eso que el desafío que tenemos aquellos que creemos en las convicciones, los principios y las ideas del peronismo tenemos que construir una alternativa para Argentina".

¿Cuál es la solución?

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey destacó un momento en el que la Argentina creció: "fueron gobierno de coalición", explicó. De esa manera, habló de la "salida de la crisis con Duhalde y Alfonsín, donde me tocó ser legislador nacional". Allí, el exfuncionario manifestó que «para eso se necesitan actores que no caigan en la dialéctica de los buenos contra los malos«.

Así, Urtubey explicó que "hay que construir un espacio para poder permitir esa lógica de coalición«. Para ello, «lo primero que hay que ver es qué hacemos, después vemos quiénes porque si no hay un proyecto, vos podés poner gente espléndida pero no van a saber qué hacer". De esa manera, remarcó la necesidad de construir un proyecto de país.

El exgobernador de Salta destacó que «lo primero que hay que hacer es generar confianza para que se acelere el proceso económico, para que haya inversión y actividad económica«. Además, agregó «congelás el gasto público y en un par de años la Argentina tiene equilibrio fiscal, que es el grave problema que tenemos con la inflación«.

Sin embargo, explicó que 2el Gobierno hace todo lo contrario: te amenaza con la ley de abastecimiento, empieza con el cuento de precios cuidados y esto trae más desconfianza y, por ende, la retracción de la economía". En ese sentido, aclaró que el oficialismo "no va a hacer ajuste, entonces tienen que hacer que crezca la economía para combatir la inflación".

La foto de Sergio Massa con opositores

Tras la imagen de Sergio Massa junto a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales, Urtubey dijo que "son las clásicas operaciones de marketing cuando no pueden discutir un proyecto de verdad, cuando no se les cae una idea de qué hacer con Argentina". Además, agregó "no saben cómo bajar el 52% de pobreza. La verdad es que somos todos responsables de este quilombo".

A su vez, fue crítico con el Gobierno y expresó "no plantean la discusión de cómo salimos del 50% de inflación y del 50% de pobreza. El problema es que de esta manera, pretenden llegar hasta 2023 resolviendo las cosas con fotos y no vamos a reconstruir la Argentina. Hay que ponerse a laburar".

El concepto de progresismo culposo

En A24, Juan Manuel Urtubey planteó un concepto para hacer referencia a los políticos en Argentina. De esa manera, habló de un «progresismo culposo«. Así, destacó que "el problema que hay hoy en el Gobierno es que las distintas facciones internas están tratando que la culpa y el fracaso sea del otro. Ya abandonaron la vocación de tratar de evitar el fracaso y están tratando de echar la culpa al otro".

A su vez, explicó "nuestra obsesión es que esto sea culpa del otro y asistimos a una especie de progresismo culposo donde todo termina atado de pies y manos y la Argentina no puede salir". En ese sentido, continuó con la autocrítica y manifestó que "lo único que moviliza a gran parte del sistema político, tenemos que hacernos cargo, es que todo siempre es culpa del otro".

Continuó "no somos capaces de impulsar ni una acción de Gobierno, ni un proyecto, sin dejar muy en claro que estamos donde estamos por culpa de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Carlos Menem, de Eduardo Duhalde, de quien sea. Es culpa de todos, nos tenemos que hacer cargo".

Es que para Urtubey "todos los que estuvimos en política tenemos que hacernos cargo que hicimos las cosas mal o no las hicimos. Asumo la responsabilidad". Y agregó "si no asumís que tenés un problema, entonces ¿Cómo lo arreglas?". Así contó que "la gente nos tiene miedo a los políticos. Así de mala es la situación".

Fuente: El Intransigente